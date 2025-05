Deputado Pedrossian Neto afirma que suposta ocultação de receita da CCR deve ser apurada

O deputado estadual Pedrossian Neto (PSD) afirmou que a suposta omissão de receita de R$ 638 milhões por parte da CCR MSVia, concessionária da BR-163 em Mato Grosso do Sul, precisa ser investigada.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.