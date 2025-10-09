Polícia Militar atua em ocorrência de violência doméstica e ameaça em Corumbá durante a Operação Virtude

Na noite de terça-feira, 07 de outubro de 2025, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de violência doméstica e dano em uma residência localizada no bairro Dom Bosco, em Corumbá.

No local, os policiais constataram que um homem de 34 anos havia apresentado comportamento agressivo e ameaçado sua mãe, uma idosa de 65 anos, além de causar danos materiais ao portão de uma vizinha utilizando uma ferramenta tipo picareta.

De acordo com relatos colhidos, o autor possui diagnóstico de esquizofrenia e faz uso de medicação controlada. Diante da situação de risco e da necessidade de proteger a integridade física da idosa e dos moradores próximos, a equipe policial realizou o procedimento de contenção do agressor, que resistiu à abordagem, sendo posteriormente encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para atendimento médico e, em seguida, à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

A atuação da Polícia Militar foi essencial para evitar uma tragédia e garantir a segurança dos envolvidos, reforçando o compromisso da Corporação com a proteção de pessoas idosas e vulneráveis.

A ocorrência integra as ações da Operação Virtude, desencadeada ao longo do mês de outubro em todo o estado, com o objetivo de coibir crimes contra idosos, combater a violência doméstica e familiar, e aumentar a sensação de segurança da população.