PM - MS

Polícia Militar atende ocorrência de vias de fato e ameaça em Corumbá; ação integra Operação Virtude

Na tarde de domingo, 05 de outubro de 2025, equipes da Polícia Militar foram acionadas via COPOM para atender uma ocorrência de vias de fato em via...

09/10/2025 11h51
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na tarde de domingo, 05 de outubro de 2025, equipes da Polícia Militar foram acionadas via COPOM para atender uma ocorrência de vias de fato em via pública no bairro Popular Nova, em Corumbá.

Ao chegar ao local, os policiais verificaram que uma mulher, de 37 anos, havia agredido fisicamente um homem de 70 anos, causando-lhe lesões. Testemunhas também relataram que a autora proferiu graves ameaças contra a vítima e contra outra pessoa presente, além de dirigirem palavras de desacato à equipe policial durante o encaminhamento para a delegacia. Outros envolvidos na ocorrência prestaram depoimento como vítimas/testemunhas.

Diante da materialidade dos fatos e da vontade das vítimas em representar criminalmente, a equipe policial procedeu à localização e condução da autora à Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis. A rápida atuação dos militares evitou a continuidade do conflito e garantiu a segurança de transeuntes e comerciantes da região.

A ação integra as atividades da Operação Virtude, desenvolvida pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ao longo do mês de outubro, cujo objetivo é coibir e apurar crimes contra a pessoa idosa, cumprir mandados judiciais, aumentar a percepção de segurança e combater todas as formas de violência — física, psicológica, financeira e por negligência.

A Polícia Militar reforça seu compromisso em proteger grupos vulneráveis, prestar atendimento célere e atuar com respeito aos direitos humanos, contando com o apoio da comunidade por meio das linhas de denúncia.

