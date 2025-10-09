Polícia Militar age com firmeza em ocorrência de ameaça e reforça a Operação Virtude em Corumbá

Na noite de quarta-feira, 1º de outubro de 2025, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de ameaça em um estabelecimento comercial localizado no bairro Popular Nova, em Corumbá (MS).

No local, os policiais foram informados pelo proprietário do comércio, um homem de 62 anos, que havia sido ameaçado pelo próprio filho, de 26 anos, o qual se encontrava visivelmente alterado e agressivo. Segundo a vítima, o autor costuma apresentar comportamento violento quando faz uso de bebida alcoólica, causando transtornos e colocando em risco a segurança do local e das pessoas presentes.

Diante da situação e do desejo da vítima em representar criminalmente contra o autor, os policiais realizaram a abordagem e encaminhamento das partes à Delegacia de Polícia Civil, para adoção das medidas legais cabíveis.

A pronta resposta da equipe policial impediu a escalada do conflito, garantindo a integridade física dos envolvidos e reafirmando o compromisso da Polícia Militar com a preservação da ordem pública e a proteção da comunidade.

A ocorrência integra as ações da Operação Virtude, desenvolvida pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul durante todo o mês de outubro, que tem como objetivo coibir e apurar crimes contra idosos, cumprir mandados judiciais, aumentar a percepção de segurança e combater todas as formas de violência — física, psicológica, financeira e negligência.

A Polícia Militar segue firme em sua missão de servir e proteger com virtude, atuando com empatia, responsabilidade e dedicação à segurança da população sul-mato-grossense.