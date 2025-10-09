Hashioka celebra as sete nações amigas de MS com entrega de medalha e diploma na Alems

Presidida pelo deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), a Sessão Solene de Outorga da Comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul foi realizada na Assembleia Legislativa na noite desta quarta-feira, 8, e homenageou 29 pessoas e entidades.

O evento teve início com a entrada das bandeiras representando as nações, ao som do sanshin, um instrumento musical da província japonesa de Okinawa, executado pelo professor Crystian Proença, acompanhado do cantor e harpista Geraldo Ortiz na harpa. Também se apresentaram o Grupo Sakurá, o Studio Nidal Abdul Libanesa, a Associação Cultural Hispano-Brasileira Embrujos de España, o grupo Kariyushi Eisa Daiko, o grupo Ryu Kyu Koku Matsuri Daiko e o Centro Cultural Tinkuna. A noite contou ainda com a exibição de um vídeo sobre a história das Nações Amigas no estado, produzido pela TV Educativa de MS.

Em seu discurso, Hashioka disse da satisfação de celebrar, com o evento, histórias, tradições, valores e contribuições que ajudaram a moldar o povo sul-mato-grossense. “Essa comenda é um tributo àqueles que, vindos de diferentes partes do mundo: Japão, Líbano, Portugal, Bolívia, Paraguai, Itália e Espanha, escolheram este solo generoso para viver, trabalhar e construir, junto conosco, o progresso do nosso Estado”

O parlamentar ressaltou que a homenagem reconhece o mérito daqueles que se dedicam a manter vivas as tradições de seus antepassados, ao mesmo tempo em que contribuem para o crescimento de Mato Grosso do Sul. “Ao instituir a comenda, criamos um símbolo de respeito e gratidão a todos que, por meio de suas ações, fortalecem os laços culturais e humanos, pois vocês representam histórias de trabalho, superação e amor por esta terra.

O proponente da solene destacou o papel da Associação Cultural das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul e a parceria com o legislativo. “A entidade tem sido um elo fundamental na nossa sociedade, promovendo eventos, intercâmbios, projetos e ações que fortalecem o diálogo e a amizade. E essa cooperação entre a Alems e a sociedade civil é um exemplo de como o poder público pode caminhar lado a lado com as entidades culturais em prol de um mesmo ideal: o de valorizar a diversidade e promover a integração”.

“Essa é uma noite para festejar a amizade entre as nações, para celebrar o que temos de melhor: a nossa gente, que mostra que é possível viver em harmonia, respeitando as diferenças. Desejo que essa homenagem inspire as novas gerações a continuarem esse legado de trabalho e solidariedade”, finalizou o deputado, agradecendo ao presidente da Associação Cultural das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul, Albino Romero, e em seu nome, todos os membros da diretoria da entidade.

Em nome dos homenageados, Munir Sayegh, diretor social da Associação Cultural das Nações Amigas de MS (Acna) e presidente da Federação Nacional das Entidades Líbano-Brasileiras em Mato Grosso do Sul, agradeceu a Alems por valorizar as diversas culturas que compõem o estado e ao deputado Hashioka por propor a comenda. “Essa é uma homenagem não só das coletividades do presente, mas também dos nossos antepassados, que chegaram aqui com muito sacrifício, ao deixarem seus países em razão de guerras e dificuldades sociais, e desbravaram sertões, trabalharam duro e ajudaram a construir o Estado e as nações brasileiras”, lembrou. Ela marca uma sensação de pertencimento e de agradecimento. Sinto que hoje estamos honrando o nome dos nossos antepassados e o legado que eles deixaram. Essa é uma homenagem que emociona e nos enche de orgulho”, apontou.

Compuseram a Mesa, além do proponente, o presidente da Associação Cultural das Nações Amigas de MS, Albino Romero, o diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems), Carlos Alberto Assis, o cônsul do Líbano, Eid Toufic Anbar, Adriana Sato, que representou o cônsul honorário do Japão, Sérgio Longen, o cônsul honorário de Portugal, Fernando Santos Gonçalves, e a cônsul do Paraguai, Daiana Ferreira da Costa, no ato representando o cônsul-geral em Ponta Porã, Alberto Gamarra.

Sobre a Comenda – Proposta por Hashioka e aprovada na Alems, a Resolução 35/2025, de 30 de setembro de 2025, criou a “Comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul”, em alusão à Festa das Nações Amigas, inclusa no Calendário Oficial de Eventos do Estado pela Lei Estadual 6.043/2023 e comemorada anualmente na terceira semana do mês de outubro.

A honraria, composta por diploma e medalha, será concedida pela Assembleia Legislativa à pessoa natural ou moradora no estado que seja indicada por uma das associações ou entidades pertencentes às Nações Amigas, em articulação com o parlamentar propositor, pelos relevantes serviços prestados à sociedade sul-mato-grossense e às comunidades que fazem parte: Japonesa, Libanesa, Portuguesa, Boliviana, Paraguaia, Italiana e Espanhola.

Os homenageados da noite foram Grupo Sakurá, Adriana Senatore Fedrizzi Marques, Albino Romero, Angelo Bruno Junior, Annelise Massani Romero Cavalcante, Carlos Alberto de Assis, Carlos Alberto Gamarra, Carmen Tieko Massani Romero, Claudio Sussumu Oikawa, Cleber Augusto Segóvia, Daiana Ferreira da Costa, Eduardo Corrêa Riedel, Eid Toufic Anbar, Fernando Santos Gonçalves, Glaucio Hashimoto, Hélvio Miagui Higa, Jorge Gonda, Luiz Carlos Mosena, Luiz Humberto Pereira (Beto Pereira), Marcelo Ferreira Miranda, Maria de Fátima Corado Gabriel, Maria Helena Pettengil Fernandes, Munir Sayegh, Nelson Oshiro Hokama, Nidal Abdulahad Nunes Rios, Orlando Turpo Mamani, Robson Simões de Almeida, Sérgio Marcolino Longen e Susan Gomez Chambi.

