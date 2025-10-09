Polícia Militar apreende arma de fogo e prende indivíduo por seu porte ilegal em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na noite dessa quarta-feira (08/10), policiais militares do 13° Batalhão realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo pelo Bairro de Lourdes, quando visualizaram um veículo estacionado de forma irregular em via pública, em um ponto conhecido pela prática de tráfico de drogas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor demonstrou nervosismo e tentou deixar o local rapidamente, o que motivou a equipe a realizar a abordagem. No interior do veículo, após busca pessoal e veicular, foi localizada uma bolsa contendo umcoldree umrevólver calibre .38, totalmente municiado com cinco cartuchos, além de outras três munições do mesmo calibre, totalizandooito munições intactas.

Diante da constatação, foi dada voz de prisão ao ocupante do automóvel. Para garantir a segurança da ocorrência e evitar risco de fuga, foi necessário o uso de algemas. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma de fogo e as munições apreendidas, para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar ressalta que a retirada de armas de fogo de circulação representa uma importante medida de proteção à sociedade, contribuindo para aredução da violência e prevenção de crimes. O 13° Batalhão segue firme em seu compromisso de preservar a ordem pública, atuando de formaincansável na defesa da vida, da segurança e da tranquilidade dos cidadãos paranaibenses.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM –

