Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva no Jardim Noroeste, durante o “DIA D” da Operação Caminhos Seguros

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) efetuou a prisão de um homem de 40 anos, serralheiro, durante diligência realizada no bairro Jardim Noroeste. Contra ele havia um Mandado de Prisão definitiva com trânsito em julgado, fixando pena de 20 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de Estupro de Vulnerável.

Nesta quinta-feira (15), a Especializada está sendo realizando o “DIA D” da Operação, com mobilizações em todo o território nacional. Os trabalhos da Operação continuarão ao longo do mês com novas ações e diligências em todo o Estado.

A Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país.