Mais que medalhas: esporte transforma vidas e fortalece a saúde pública em Campo Grande

Adotar um estilo de vida saudável vai muito além da alimentação equilibrada. A prática regular de atividades físicas é um dos pilares fundamentais para manter a saúde em dia e prevenir diversas doenças. Esporte e saúde caminham lado a lado e, cada vez mais, estudos reforçam os benefícios do exercício físico para o bem-estar físico e mental da população.

Por isso, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), desenvolve ações que incentivam hábitos saudáveis e estimulam a prática esportiva como estratégia de promoção à saúde.

Conforme o Boletim de Exercício Físico e DCNT (Doenças Crônicas Não Transmissíveis) de 2025, só em 2024 as DCNT foram responsáveis por 60% das mortes prematuras (entre 30 e 69 anos) em Campo Grande. As principais causas estão ligadas a fatores modificáveis, como sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo e consumo excessivo de álcool -exatamente os pontos que a atividade física ajuda a combater.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 150 minutos (ou seja, 2,5 horas) semanais de atividade física moderada já são suficientes para reduzir significativamente os riscos de doenças como hipertensão, diabetes, obesidade e problemas cardiovasculares. Além disso, movimentar o corpo melhora o sono, alivia o estresse, combate a ansiedade e fortalece o sistema imunológico.

Apaixonado pelo esporte, Apholo Pereira dos Santos tem apenas 16 anos, atualmente Mirim na Sesau e demonstra a força de quem tem foco e sonhos grandes. Morador de Campo Grande, ele é uma das promessas do atletismo regional e até brasileiro, sendo um exemplo de como o esporte pode transformar realidades e no seu perfil mostra um pouco mais do seu trabalho como atleta @apollo_atleta.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“O esporte me ensinou muita coisa. Além de cuidar da minha saúde, me ajuda a crescer como pessoa, a ter disciplina, foco e a acreditar em mim mesmo. Cada treino, cada corrida, é um passo que eu dou em direção aos meus sonhos. Mesmo com dificuldades, eu sigo em frente, porque sei que tudo isso vale a pena”, relata o jovem.

Desde pequeno, Apholo esteve envolvido com esportes, especialmente o futebol. Foi no atletismo, porém, que encontrou seu verdadeiro propósito — graças ao incentivo de um amigo e ao apoio do clube ADAC – Atletas de Cristo, referência na formação de atletas em Campo Grande.

O rapaz já conquistou medalhas em competições estaduais e regionais e figurou entre os melhores do ranking Centro-Oeste no último ano. Em junho, disputará o Campeonato Brasileiro Sub-18 das Loterias Caixa e os Jogos Escolares Estaduais, levando o nome de Campo Grande pelas pistas do Brasil.

Esporte é saúde pública

A trajetória de Apholo reflete o compromisso da Sesau em promover a saúde por meio da atividade física. “A atividade física é um fator de proteção que atua tanto na prevenção quanto no controle das doenças crônicas. Além disso, reduz custos com internações, melhora a saúde mental e é essencial para o desenvolvimento saudável, especialmente de crianças e adolescentes”, explica Rony Wallas Fonseca Froz, gerente técnico do Serviço de Doenças Não Transmissíveis da Sesau.

A médica e nutróloga da Sesau, Larissa Missirian, complementa. “A combinação entre uma dieta nutritiva e a movimentação do corpo é capaz de modular o metabolismo, reduzir inflamações crônicas, fortalecer o sistema imunológico e até melhorar a qualidade do sono e o humor. Além disso, hábitos saudáveis são aliados importantes no controle de doenças como obesidade, diabetes, hipertensão e dislipidemias — condições que, quando não tratadas, aumentam significativamente o risco cardiovascular, que pode levar a doenças crônicas e agudas. Cuidar da alimentação e movimentar-se diariamente é investir em longevidade com qualidade de vida.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Os dados do boletim mostram que a maioria da população adulta de Campo Grande apresenta excesso de peso. Diante disso, o incentivo ao esporte nas escolas, nas comunidades e por meio de programas públicos é uma das formas mais eficazes e econômicas de combater o avanço das doenças crônicas.

Além dos benefícios físicos, o esporte também tem papel crucial na saúde mental. Em 2024, a ansiedade e a depressão estiveram entre as principais causas de afastamento do trabalho. A prática regular de atividades físicas ajuda a reduzir os sintomas desses transtornos, melhora a qualidade do sono e o bem-estar geral. Também é eficaz na prevenção de dores ocupacionais, como a lombalgia, que liderou os afastamentos laborais no mesmo ano.

Ações e programas para toda a cidade

A Sesau atua de forma estratégica para ampliar o acesso da população às atividades físicas. O Serviço de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) promove campanhas educativas, oficinas, orientações em saúde e incentivo ao movimento nos diversos territórios da cidade.

Programas públicos como academias ao ar livre, grupos de caminhada e aulas gratuitas em unidades de saúde e centros esportivos são ferramentas importantes para garantir que a atividade física faça parte do cotidiano das pessoas. A Sesau reforça que o esporte deve ser incorporado desde a infância, respeitando os limites do corpo e, sempre que possível, com orientação profissional.

“A promoção da saúde vai muito além do tratamento de doenças. Ela começa com a prevenção e com o incentivo a práticas que fortalecem o corpo e a mente. O esporte é uma dessas práticas fundamentais. É por isso que o município investe cada vez mais em ações que estimulem o movimento, o bem-estar e a qualidade de vida da população”, destaca a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo.

Benefícios do esporte para a saúde:

* Melhora da circulação e controle da pressão arterial

* Aumento da disposição e energia

* Fortalecimento muscular e ósseo

* Redução do colesterol ruim (LDL)

* Prevenção e controle do diabetes tipo 2

* Promoção da saúde mental e autoestima

Um futuro em construção

Apholo sonha em cursar Educação Física e seguir carreira no atletismo, representando Campo Grande e futuramente, o Brasil, em diversos campeonatos. Mais do que medalhas, ele carrega a certeza de que o esporte é um caminho possível para quem acredita em si e tem apoio para continuar. “Mesmo quando é difícil, eu sei que estou fazendo algo que me fortalece por dentro e por fora”, resume o jovem atleta.

Com exemplos como o de Apholo e políticas públicas comprometidas com a prevenção e o bem-estar da população, Campo Grande segue avançando na construção de uma cidade mais saudável, ativa e cheia de oportunidades.