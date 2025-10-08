Dourados: Mara Caseiro solicita implantação de complexo esportivo no Jardim Flor de Lis

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou ao governador Eduardo Riedel, a implantação de um complexo esportivo no bairro Jardim Flor de Lis, em Dourados. A indicação também foi encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, ao secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, e ao diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Nuñez.

O pedido, apresentado pelo vereador Adilson Freitas Valdez (Dill do Povo), atende à uma reivindicação antiga da comunidade. A proposta tem como objetivo a realização de estudo técnico e, posteriormente, a construção de um espaço adequado para práticas esportivas, atividades recreativas e lazer na região.

Segundo o vereador Dill do Povo, o bairro carece de áreas públicas estruturadas que incentivem o convívio comunitário e ofereçam alternativas de esporte e recreação, especialmente para os jovens. Ele destacou ainda que a Prefeitura de Dourados dispõe de áreas disponíveis para receber o investimento, o que facilita a viabilização do projeto.

Mara Caseiro reforçou a importância da iniciativa. “A implantação de um complexo esportivo no Jardim Flor de Lis contribuirá diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população, incentivando hábitos saudáveis, fortalecendo vínculos comunitários e oferecendo alternativas concretas para o enfrentamento da vulnerabilidade social”, pontuou.

Além de ampliar as oportunidades para os moradores do bairro e de regiões vizinhas, o projeto também representa um passo importante para a requalificação urbana, valorizando o bairro e promovendo o sentimento de pertencimento entre os moradores. “Este projeto está alinhado às políticas públicas voltadas à promoção da dignidade e do bem-estar da população. Contamos com o apoio do Governo do Estado para viabilizar essa conquista para a comunidade”, concluiu.