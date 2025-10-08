WhatsApp

Produzir mais e lucrar melhor é o caminho, diz Renato Câmara durante Comitiva Leite Ativo

Nesta quarta-feira (quarta, 08/10), o Tatersal de Leilões do Parque de Exposições de Nova Andradina recebeu a 3ª Comitiva Leite Ativo, iniciativa d...

08/10/2025 21h45
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Produtores, autoridades e lideranças reunidos em Nova Andradina no encerramento da 3ª Comitiva Leite Ativo — união que, segundo Renato, é essencial para enfrentar as distorções do mercado, fortalecer o setor e garantir renda a quem vive do campo.
Produtores, autoridades e lideranças reunidos em Nova Andradina no encerramento da 3ª Comitiva Leite Ativo — união que, segundo Renato, é essencial para enfrentar as distorções do mercado, fortalecer o setor e garantir renda a quem vive do campo.

Nesta quarta-feira (quarta, 08/10), o Tatersal de Leilões do Parque de Exposições de Nova Andradina recebeu a 3ª Comitiva Leite Ativo, iniciativa da Frente Parlamentar do Leite, presidida pelo deputado estadual Renato Câmara, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). O evento reuniu produtores, técnicos, autoridades municipais e lideranças do setor lácteo para discutir estratégias de fortalecimento da cadeia produtiva do leite no Estado.

No centro da pauta esteve o ProLeite, programa estadual que surgiu a partir das discussões conduzidas na Frente Parlamentar do Leite. A iniciativa foi criada para enfrentar o declínio da produção — que caiu de 370 milhões de litros em 2014 para 190 milhões atualmente — e propor soluções como o melhoramento genético, o associativismo e o apoio técnico e financeiro aos produtores.
 

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

Renato Câmara destacou que o desafio do Estado é criar políticas públicas duradouras e eficientes. Segundo ele, “produzir mais e lucrar melhor é o caminho”. O parlamentar afirmou que a queda da produção não se resolve com uma medida isolada e defendeu a criação de políticas públicas permanentes que deem previsibilidade da porteira para dentro e equilíbrio de mercado da porteira para fora. Disse ainda que a comitiva tem o papel de sair do gabinete, pisar no chão da propriedade e transformar as demandas em ações práticas.

O deputado também alertou para os impactos da concorrência desleal com produtos importados e vindos de outros estados. Ele afirmou que, por estar em uma região de fronteira, o leite do Paraguai chega, muitas vezes, mais barato que o custo de produção local. Ressaltou que essa distorção precisa ser enfrentada com união e regulação, explicando que um produtor isolado tem um valor, uma associação tem outro, e que quando os produtores se unem, ganham voz e força para defender o produto e garantir renda a quem trabalha no campo.

O prefeito Leandro Fedossi reforçou a importância da parceria entre o município, o Estado e os produtores rurais. Ele disse que, representado pelo deputado Renato Câmara, que preside a Frente Parlamentar de Incentivo ao Leite, o encontro discute o que pode ser feito nas pequenas, médias e grandes propriedades para aprimorar a produção e o lucro final. Reconheceu as dificuldades do setor e afirmou que as palestras vêm para enriquecer o conhecimento e impulsionar o crescimento da cadeia leiteira na região. Agradeceu ainda ao governador Eduardo Riedel pelo incentivo à agricultura e à pecuária, destacando que a Prefeitura é parceira da Agraer e que Nova Andradina está construindo uma nova história para o Vale do Ivinhema.

O encontro contou com a presença do vice-prefeito Arion Aislan de Sousa e dos vereadores Wilson Almeida e Adelar Belo. Entre as lideranças do setor, participaram Éder Souza, presidente da Associação Estadual do Leite e coordenador da Câmara Setorial do Leite; Abraão Giuseppe Beluzi, presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínios de Mato Grosso do Sul (Silems); Orlando Camy, coordenador de Pecuária da Semadesc; e João Roberto, também da Semadesc. A Agraer foi representada por Sandro, Rodrigo Janone e Alonso, enquanto o governo municipal esteve presente com Hemersom Israel, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Integrado; Hernandes Ortiz, de Finanças e Gestão; Muhammad Elabed, de Infraestrutura; e David Trindade, de Administração e Planejamento.

Reconhecido por sua atuação no campo, Renato Câmara é o deputado que mais trabalha pelo agro em Mato Grosso do Sul, liderando frentes parlamentares que fortalecem a produção rural, a sustentabilidade e a geração de renda no campo.

