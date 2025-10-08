WhatsApp

Deputado Hashioka solicita rotatória no acesso da BR-163 a MS-386 em Mundo Novo

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou indicação ao diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), Guil...

08/10/2025 21h45
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
A indicação foi encaminhada ao diretor-geral da ANTT, Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio
A indicação foi encaminhada ao diretor-geral da ANTT, Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou indicação ao diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, solicitando, em regime de urgência, estudo de viabilidade técnica para a construção de uma rotatória na BR-163, acesso à MS-386, na saída do município de Mundo Novo, sentido Japorã.

Lida durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa desta quarta-feira, 8, a demanda partiu do presidente do Instituto de Formação e Orientação a Criança e ao Adolescente (Foca) de Mundo Novo, Adam Amaral. O presidente do Foca destacou que a ausência de uma estrutura adequada de controle e organização do fluxo de veículos, especialmente em horários de pico e períodos de safra, tem contribuído para o aumento do risco de colisões, manobras perigosas e congestionamentos.

“A implantação de uma rotatória no local é uma medida que pode reduzir acidentes e conflitos no trânsito, organizar o fluxo de veículos, permitindo maior fluidez e segurança, atendendo às normas técnicas de engenharia de tráfego para interseções de alto fluxo”, justificou Hashioka.

