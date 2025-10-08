Hashioka pede melhorias em trecho das rodovias MS-386 e MS-180 entre Japorã e Iguatemi

Na sessão plenária desta quarta-feira, 8, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) solicitou, em regime de urgência, o recapeamento da Rodovia MS-386 e da MS-180, trecho que interliga os municípios de Japorã/MS e Iguatemi/MS, em uma extensão de aproximadamente 38 quilômetros. O parlamentar também solicitou a implantação de sinalização vertical e horizontal no mesmo intervalo.

A indicação foi encaminhada ao secretário de estado de infraestrutura e logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores, e atende a uma demanda da vereadora Rose (UB), de Iguatemi. A vereadora informou que as condições atuais do pavimento, com desgastes e falta de sinalização, comprometem a segurança viária e aumentam o risco de acidentes.

“Esse corredor é de fundamental importância para o escoamento da produção agropecuária local, principal base econômica da região, além de garantir o deslocamento da população aos centros urbanos, serviços de saúde, educação e comércio”, apontou Hashioka. “As obras proporcionarão melhores condições de trafegabilidade, segurança para motoristas e pedestres, além de fomentar o desenvolvimento econômico e social da região”, finalizou.