PM - MS

Polícia Militar prende homem por descumprir medida protetiva em Rio Verde

Coxim (MS) – A Polícia MIlitar prendeu um homem de 50 anos na manhã desta quarta-feira (8), após violar uma medida protetiva expedida pela Justiça...

08/10/2025 20h42
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – A Polícia MIlitar prendeu um homem de 50 anos na manhã desta quarta-feira (8), após violar uma medida protetiva expedida pela Justiça em Rio Verde de MT/MS.

A ação foi realizada por policiais militares do Programa Mulher Segura (PROMUSE), que acompanham a vítima.

Segundo o relato, a mulher relatou aos militares que seu ex-companheiro vinha mantendo contato mesmo com a proibição judicial, enviando mensagens, realizando ligações e, em algumas ocasiões, mandando fotos de cunho sexual nas quais exibia suas partes íntimas.

Diante das novas denúncias, a equipe do PROMUSE orientou a vítima a registrar um boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que solicitou ao Judiciário a prisão do suspeito.

Com o mandado expedido, policiais militares, com apoio da equipe do PROMUSE, localizaram o homem em seu local de trabalho e cumpriram a ordem de prisão. O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde, onde foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva e permanece preso à disposição da Justiça.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

