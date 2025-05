Coronel David pede reforço das policias Militar e Civil em Caarapó

O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou uma indicação ao governador Eduardo Riedel (PSDB) solicitando o reforço do efetivo da 2ª Companhia da Polícia Militar e também da Polícia Civil no município de Caarapó. A medida foi motivada pelo aumento nos índices de criminalidade na região, com destaque para casos de violência doméstica, furtos e roubos.

O documento também foi encaminhado ao secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira; ao comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato dos Anjos Garnes; e ao delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio. O pedido atende a uma solicitação do Conselho Comunitário de Segurança de Caarapó e da prefeita Professora Lurdes (PL), diante da crescente sensação de insegurança entre os moradores.

Na justificativa, Coronel David ressaltou que o aumento da criminalidade tem gerado uma crescente sensação de insegurança entre os moradores. Além disso, a região sofreu baixas recentes nas forças de segurança, com a saída de dois delegados de polícia civil, um lotado em Juti e outro em Caarapó, agravando ainda mais a vulnerabilidade da população.

“A presença policial é fundamental para garantir a ordem, a paz e a tranquilidade que a população merece”, concluiu o deputado.