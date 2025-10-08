WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e receptação em Coxim

Coxim (MS): Polícia Militar prendeu madrugada de hoje (08/10)um homem de 41 anos por tráfico de drogas e receptação em Coxim.Durante patrulhamento ...

08/10/2025 18h33
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS): Polícia Militar prendeu madrugada de hoje (08/10)um homem de 41 anos por tráfico de drogas e receptação em Coxim.

Durante patrulhamento tático, a equipe da Força Tática da Polícia Militar recebeu denúncias de moradores sobre intensa movimentação de usuários de drogas em uma residência localizada na Rua Ranulfo Reginaldo dos Santos, Bairro Santa Maria. Segundo as informações, um homem de 41 anos estaria realizando a venda de entorpecentes no local e recebendo produtos de furtos como forma de pagamento.

Com base nas denúncias, os policiais intensificaram o patrulhamento na região e, avistaram o suspeito em frente à residência, realizando uma entrega para um homem de 31 anos, que saiu rapidamente, demonstrando nervosismo. Durante a abordagem, ele tentou fugir e dispensou um invólucro no chão, sendo contido logo em seguida. A equipe constatou que se tratava de uma porção de pasta base de cocaína. Questionado, ele afirmou ter recebido a droga como pagamento por um serviço de pintura realizado para o suspeito e confirmou que ele comercializava entorpecentes no local.

Diante das informações, a equipe retornou à residência, onde visualizou novamente o homem de 41 anos, que tentou fugir e dispensou outro invólucro, também contendo pasta base de cocaína. Em revista pessoal, foram encontrados R$ 47,00 em notas fracionadas, comumente utilizadas no tráfico de drogas.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram com uma testemunha de 34 anos, que também tentou fugir, sendo abordado com mais uma porção da mesma substância. Ele relatou que havia recebido a droga como pagamento por limpar o quintal da casa do suspeito. No interior da residência, uma mulher de 29 anos foi localizada, e, sobre uma mesa, os policiais encontraram onze porções de pasta base de cocaína, idênticas às anteriores.

Além da droga, foram apreendidas ferramentas e equipamentos elétricos de origem duvidosa, entre eles furadeiras, serras mármore e extensões. O suspeito não soube comprovar a procedência dos objetos. Posteriormente, um morador entrou em contato com a equipe, informando que teve ferramentas furtadas e reconheceu parte dos materiais apreendidos como sendo de sua propriedade.

Durante o registro da ocorrência, foi constatado ainda a mulher possui medida protetiva vigente contra o homem de 41 anos, o que será apurado pela Polícia Civil.

Diante dos fatos, o autor foi preso e encaminhado, juntamente com as testemunhas Marcos Francisco e Fernando da Silva, à Delegacia de Polícia Civil de Coxim.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

