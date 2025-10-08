SES reforça Outubro Rosa com entrega de novos mamógrafos e campanha de prevenção ao câncer de mama

Equipamentos já chegaram a Coxim e serão entregues até quinta-feira em Corumbá e Jardim; Ponta Porã também será contemplada em breve

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) reforça as ações do Outubro Rosa com a entrega de novos mamógrafos a municípios do interior. O equipamento já foi entregue em Coxim nesta terça-feira (7) e deve chegar até quinta-feira (9) às cidades de Corumbá e Jardim. O investimento total é de R$ 3,84 milhões, voltado ao fortalecimento da rede de atenção à saúde da mulher e à detecção precoce do câncer de mama.

Os mamógrafos estão sendo instalados no Centro de Saúde da Mulher Dr. Nicolau Fragelli (Corumbá), Policlínica Lourdes Fontoura (Coxim) e Unidade Básica de Saúde Nestor Pereira (Jardim).

Ponta Porã também será contemplada com um novo equipamento, que funcionará no Núcleo Ampliado de Saúde Sonia Cintas, representando um investimento adicional de R$ 1,65 milhão.

“Essas entregas representam mais acesso e mais dignidade para as mulheres sul-mato-grossenses. Garantir o cuidado integral à saúde da mulher é uma prioridade da SES”, pontua a superintendente de Atenção à Saúde da SES, Angélica Congro.

Nas próximas semanas, a SES também publicará o Boletim Epidemiológico do Câncer de Mama, com dados atualizados sobre a incidência da doença em todas as regiões de saúde de Mato Grosso do Sul. O câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres sul-mato-grossenses, assim como ocorre no Brasil e no mundo, sendo também a principal causa de morte por câncer entre mulheres.

A campanha do Outubro Rosa deste ano tem como slogan: “Prevenção é um ato de amor à vida”. Gerente de Atenção à Oncologia da SES, Michele Martins, reforça que o diagnóstico precoce é determinante. “Quanto mais cedo a doença é diagnosticada, maiores são as possibilidades de tratamento eficaz e de qualidade de vida para a paciente”, afirma Michele.

Vigilância para garantia de diagnóstico seguro

Para assegurar a qualidade dos exames, a Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária fiscaliza periodicamente 100% dos mamógrafos ativos no Estado. As inspeções incluem verificações sanitárias, testes com simuladores (fantomas) e análise de laudos técnicos.

Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com 50 serviços ativos de mamografia, entre públicos e privados, e quatro paralisados. Gerente de Serviços de Saúde, Aline Schio ressalta que os novos aparelhos garantem resultados mais precisos. “O monitoramento da qualidade da imagem garante que tenhamos serviços seguros e de qualidade em todo o Estado”, afirma Aline.

A fiscal de Vigilância Sanitária, Glauce Guimarães, reforça a importância do cuidado também por parte das pacientes. “Recomendamos que, ao escolher um serviço para realização da mamografia, a usuária verifique se a unidade possui licença sanitária vigente. Esse cuidado simples pode contribuir significativamente para um diagnóstico mais preciso e confiável”, orienta Glauce.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Dados epidemiológicos reforçam a necessidade de atenção

De acordo com a Nota Técnica nº 626/2025-CGCAN/DECAN/SAES/MS, o Ministério da Saúde uniformiza as orientações sobre o acesso à mamografia no SUS (Sistema Único de Saúde), definindo que o rastreamento mamográfico populacional deve ser realizado em mulheres de 50 a 74 anos, com periodicidade bienal, como estratégia baseada nas melhores evidências científicas de redução da mortalidade por câncer de mama.

O documento também esclarece que mulheres entre 40 e 49 anos e acima de 74 anos podem realizar a mamografia de rastreamento, desde que recebam orientação dos profissionais de saúde sobre os possíveis riscos e benefícios da prática, garantindo assim o acesso ao exame tanto para rastreamento quanto para investigação diagnóstica.

A Nota Técnica ainda destaca a importância da conscientização sobre sinais e sintomas suspeitos, como nódulos endurecidos, descarga papilar sanguinolenta e alterações na pele ou no formato da mama, que devem motivar a busca imediata por atendimento na rede pública.

Prevenção como aliada e compromisso com a saúde da mulher

Diversos fatores podem ajudar a reduzir o risco da doença: manter o peso corporal adequado, praticar atividades físicas regularmente, adotar alimentação saudável, evitar bebidas alcoólicas e ultra processados, além de estimular a amamentação.

A SES também investe em estratégias de rastreamento precoce, como o mapeamento por macrorregião do número de casos novos e em tratamento, e na capacitação de profissionais para o uso do SISCAN (Sistema de Informação de Câncer, Colo de Útero e Mama), fortalecendo a rede de atenção.

André Lima, Comunicação SES

Foto capa: Reprodução Agência Câmara

Internas: Gerente de Atenção à Oncologia e Vigilância Sanitária