WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Mato Grosso do Sul

SES reforça Outubro Rosa com entrega de novos mamógrafos e campanha de prevenção ao câncer de mama

Equipamentos já chegaram a Coxim e serão entregues até quinta-feira em Corumbá e Jardim; Ponta Porã também será contemplada em breveA SES (Secretar...

08/10/2025 17h23
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Equipamentos já chegaram a Coxim e serão entregues até quinta-feira em Corumbá e Jardim; Ponta Porã também será contemplada em breve

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) reforça as ações do Outubro Rosa com a entrega de novos mamógrafos a municípios do interior. O equipamento já foi entregue em Coxim nesta terça-feira (7) e deve chegar até quinta-feira (9) às cidades de Corumbá e Jardim. O investimento total é de R$ 3,84 milhões, voltado ao fortalecimento da rede de atenção à saúde da mulher e à detecção precoce do câncer de mama.

Os mamógrafos estão sendo instalados no Centro de Saúde da Mulher Dr. Nicolau Fragelli (Corumbá), Policlínica Lourdes Fontoura (Coxim) e Unidade Básica de Saúde Nestor Pereira (Jardim).

Ponta Porã também será contemplada com um novo equipamento, que funcionará no Núcleo Ampliado de Saúde Sonia Cintas, representando um investimento adicional de R$ 1,65 milhão.

“Essas entregas representam mais acesso e mais dignidade para as mulheres sul-mato-grossenses. Garantir o cuidado integral à saúde da mulher é uma prioridade da SES”, pontua a superintendente de Atenção à Saúde da SES, Angélica Congro.

Nas próximas semanas, a SES também publicará o Boletim Epidemiológico do Câncer de Mama, com dados atualizados sobre a incidência da doença em todas as regiões de saúde de Mato Grosso do Sul. O câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres sul-mato-grossenses, assim como ocorre no Brasil e no mundo, sendo também a principal causa de morte por câncer entre mulheres.

A campanha do Outubro Rosa deste ano tem como slogan: “Prevenção é um ato de amor à vida”. Gerente de Atenção à Oncologia da SES, Michele Martins, reforça que o diagnóstico precoce é determinante. “Quanto mais cedo a doença é diagnosticada, maiores são as possibilidades de tratamento eficaz e de qualidade de vida para a paciente”, afirma Michele.

Vigilância para garantia de diagnóstico seguro

Para assegurar a qualidade dos exames, a Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária fiscaliza periodicamente 100% dos mamógrafos ativos no Estado. As inspeções incluem verificações sanitárias, testes com simuladores (fantomas) e análise de laudos técnicos.

Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com 50 serviços ativos de mamografia, entre públicos e privados, e quatro paralisados. Gerente de Serviços de Saúde, Aline Schio ressalta que os novos aparelhos garantem resultados mais precisos. “O monitoramento da qualidade da imagem garante que tenhamos serviços seguros e de qualidade em todo o Estado”, afirma Aline.

A fiscal de Vigilância Sanitária, Glauce Guimarães, reforça a importância do cuidado também por parte das pacientes. “Recomendamos que, ao escolher um serviço para realização da mamografia, a usuária verifique se a unidade possui licença sanitária vigente. Esse cuidado simples pode contribuir significativamente para um diagnóstico mais preciso e confiável”, orienta Glauce.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Dados epidemiológicos reforçam a necessidade de atenção

De acordo com a Nota Técnica nº 626/2025-CGCAN/DECAN/SAES/MS, o Ministério da Saúde uniformiza as orientações sobre o acesso à mamografia no SUS (Sistema Único de Saúde), definindo que o rastreamento mamográfico populacional deve ser realizado em mulheres de 50 a 74 anos, com periodicidade bienal, como estratégia baseada nas melhores evidências científicas de redução da mortalidade por câncer de mama.

O documento também esclarece que mulheres entre 40 e 49 anos e acima de 74 anos podem realizar a mamografia de rastreamento, desde que recebam orientação dos profissionais de saúde sobre os possíveis riscos e benefícios da prática, garantindo assim o acesso ao exame tanto para rastreamento quanto para investigação diagnóstica.

A Nota Técnica ainda destaca a importância da conscientização sobre sinais e sintomas suspeitos, como nódulos endurecidos, descarga papilar sanguinolenta e alterações na pele ou no formato da mama, que devem motivar a busca imediata por atendimento na rede pública.

Prevenção como aliada e compromisso com a saúde da mulher

Diversos fatores podem ajudar a reduzir o risco da doença: manter o peso corporal adequado, praticar atividades físicas regularmente, adotar alimentação saudável, evitar bebidas alcoólicas e ultra processados, além de estimular a amamentação.

A SES também investe em estratégias de rastreamento precoce, como o mapeamento por macrorregião do número de casos novos e em tratamento, e na capacitação de profissionais para o uso do SISCAN (Sistema de Informação de Câncer, Colo de Útero e Mama), fortalecendo a rede de atenção.

André Lima, Comunicação SES
Foto capa: Reprodução Agência Câmara
Internas: Gerente de Atenção à Oncologia e Vigilância Sanitária

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Divulgação Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Três Lagoas e região terão nova Policlínica Estadual com investimentos do Novo PAC Saúde
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
26°
Parcialmente nublado Máxima: 34° - Mínima: 16°
26°

Sensação

5.4 km/h

Vento

51%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 52 minutos Projeto suspende porte de arma para profissional de segurança afastado por saúde mental
Há 52 minutos Junior Mochi alerta sobre bebidas adulteradas e endividamento de servidores com consignados
Há 52 minutos Ministros são convocados para explicar critério de seleção para medicina na UFPE
Há 2 horas Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e receptação em Coxim
Há 2 horas Domingos Neto será o relator do projeto que reforma a Lei dos Planos de Saúde
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 2 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba
3
Há 5 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 5 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 5 dias Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados