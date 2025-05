Homem é preso pela Polícia Civil, em flagrante, por feminicídio em Itaquiraí

A Delegacia de Polícia de Itaquirai efetuou à prisão em flagrante de um homem de 22 anos, nesta quarta-feira (14), após o mesmo se apresentar na Primeira Delegacia de Polícia de Naviraí.

O investigado teria se envolvido em uma ocorrência motivada por questões de cunho pessoal e familiar. Conforme relatado por testemunhas, a possível motivação do delito se pauta em suposto boato acerca do envolvimento amoroso do genitor do suspeito com a vítima fatal, o que teria dado origem ao conflito que resultou no crime. Ainda, os elementos colhidos indicam que o suspeito praticou o delito na presença dos filhos da vítima.

Após tomar conhecimento dos fatos, a equipe policial imediatamente iniciou diligências visando a prisão do suspeito, iniciando um cerco policial que resultou na apresentação espontânea do investigado na Primeira Delegacia de Polícia de Naviraí. Na ocasião, o suspeito apresentou a arma de fogo utilizada no delito, tendo permanecido em silêncio durante seu interrogatório.

O suspeito foi autuado em flagrante delito pela prática dos delitos de femínicido majorado em razão de ter sido praticado na presença dos descendentes da vítima, bem como por porte ilegal de arma de fogo, tendo a Autoridade Policial representando pela prisão preventiva do indivíduo.

Após a prisão do suspeito, a equipe policial foi acionada para atender a uma possível situação de violência doméstica envolvendo familiares do investigado. Na ocasião, após a colheita de informações no local, os policiais efetuaram a prisão em flagrante do genitor do autor do feminicídio, em razão de ele ter, supostamente, ameaçado de morte sua esposa. O suspeito foi conduzido para a Unidade Policial e aguarda a realização da audiência de custódia.