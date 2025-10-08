Operação Pantanal: atuação do Corpo de Bombeiros contribui para controle de incêndio em parque estadual de MS

Com atuação no PENT (Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari), localizado nos municípios de Alcinópolis e Costa Rica – em Mato Grosso do Sul –, o CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar) trabalha para controlar e extinguir o incêndio florestal na região.

O fogo, que teve início há duas semanas – possivelmente provocado por descarga elétrica –, foi combatido e monitorado pela equipe da base avançada instalada no local. Além disso, desde o fim de semana, a mudança climática com chuvas contribuiu para redução das chamas, que estão ativas apenas na área queimada desde ontem (7).

Com monitoramento constante foi estabelecida uma estratégia para contenção dos focos nas áreas de cânions, quando o fogo teve início há 15 dias. A ação contribuiu para impedir que o incêndio se alastrasse e confinou as chamas, garantindo a segurança das demais áreas do parque. As equipes permanecem no local, onde também foi realizado combate ao fogo durante a noite.

“Desde o início do foco, estamos monitorando e também foi estabelecida uma estratégia de contenção nas áreas de cânions. É inviável o acesso terrestre, com combate direto ao fogo, e pela ineficácia dos alijamentos de água com a aeronave Air Tractor, ou qualquer outra considerando a geografia do local, que limita o uso das ferramentas. Por isso construímos aceiros, linhas de defesa e fogo de supressão”, explicou o subdiretor da DPA (Diretoria de Proteção Ambiental), major Eduardo Teixeira.

As técnicas são usadas pela brigada de Alcinópolis, com apoio da prefeitura de Costa Rica e Imasul (Instituto de Meio Ambiente), além de fazendeiros e produtores rurais.

“Todos atuaram para conter o fogo na região dos cânions, evitando que o incêndio se propagasse para as áreas produtivas do entorno. Desde antes do surgimento do foco o Corpo de Bombeiros já tomava medidas para a proteção daquela área. As ações foram tomadas para segurança e realizadas naquilo que o terreno e a condição da vegetação permitiam. Temos relato de chuva em todo o parque desde ontem”, finalizou o major.

Além do trabalho realizado pelo CBMMS, a atuação no PENT também incluiu brigadistas de Alcinópolis, treinados pelos bombeiros - que ainda realizou a preparação dos militares do Exército Brasileiro.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Foto: CBMMS