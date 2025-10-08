WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Mato Grosso do Sul

Operação Pantanal: atuação do Corpo de Bombeiros contribui para controle de incêndio em parque estadual de MS

Com atuação no PENT (Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari), localizado nos municípios de Alcinópolis e Costa Rica – em Mato Grosso do Sul –...

08/10/2025 16h17
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Com atuação no PENT (Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari), localizado nos municípios de Alcinópolis e Costa Rica – em Mato Grosso do Sul –, o CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar) trabalha para controlar e extinguir o incêndio florestal na região.

O fogo, que teve início há duas semanas – possivelmente provocado por descarga elétrica –, foi combatido e monitorado pela equipe da base avançada instalada no local. Além disso, desde o fim de semana, a mudança climática com chuvas contribuiu para redução das chamas, que estão ativas apenas na área queimada desde ontem (7).

Com monitoramento constante foi estabelecida uma estratégia para contenção dos focos nas áreas de cânions, quando o fogo teve início há 15 dias. A ação contribuiu para impedir que o incêndio se alastrasse e confinou as chamas, garantindo a segurança das demais áreas do parque. As equipes permanecem no local, onde também foi realizado combate ao fogo durante a noite.

“Desde o início do foco, estamos monitorando e também foi estabelecida uma estratégia de contenção nas áreas de cânions. É inviável o acesso terrestre, com combate direto ao fogo, e pela ineficácia dos alijamentos de água com a aeronave Air Tractor, ou qualquer outra considerando a geografia do local, que limita o uso das ferramentas. Por isso construímos aceiros, linhas de defesa e fogo de supressão”, explicou o subdiretor da DPA (Diretoria de Proteção Ambiental), major Eduardo Teixeira.

As técnicas são usadas pela brigada de Alcinópolis, com apoio da prefeitura de Costa Rica e Imasul (Instituto de Meio Ambiente), além de fazendeiros e produtores rurais.

“Todos atuaram para conter o fogo na região dos cânions, evitando que o incêndio se propagasse para as áreas produtivas do entorno. Desde antes do surgimento do foco o Corpo de Bombeiros já tomava medidas para a proteção daquela área. As ações foram tomadas para segurança e realizadas naquilo que o terreno e a condição da vegetação permitiam. Temos relato de chuva em todo o parque desde ontem”, finalizou o major.

Além do trabalho realizado pelo CBMMS, a atuação no PENT também incluiu brigadistas de Alcinópolis, treinados pelos bombeiros - que ainda realizou a preparação dos militares do Exército Brasileiro.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS
Foto: CBMMS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil procura envolvidos em tentativa de homicídio em Corumbá
CCJR aprova ajuste sobre remuneração e benefícios do MPMS e resoluções de honrarias
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Governo autoriza nomeação de 459 aprovados na 1ª edição do CPNU
Nioaque, MS
Atualizado às 15h05
33°
Tempo limpo Máxima: 34° - Mínima: 16°
32°

Sensação

2.99 km/h

Vento

29%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 36 segundos Acesso à educação em unidade de saúde mental é aprovado na CDH
Há 37 segundos Operação Pantanal: atuação do Corpo de Bombeiros contribui para controle de incêndio em parque estadual de MS
Há 39 segundos Programa para reduzir fila de espera por especialistas no SUS agora é lei
Há 1 hora Polícia Civil procura envolvidos em tentativa de homicídio em Corumbá
Há 1 hora CCJR aprova ajuste sobre remuneração e benefícios do MPMS e resoluções de honrarias
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 2 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba
3
Há 5 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 5 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 5 dias Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados