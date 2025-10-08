Polícia Civil procura envolvidos em tentativa de homicídio em Corumbá

Helio Garcia da Costa

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Daniel Brendon Rampagni de Souza

A 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, informa que os investigados Hélio Garcia da Costa, de 46 anos, e Daniel Brendon Rampagni de Souza, de 22 anos, encontram-se foragidos e possuem mandados de prisão preventiva decretados pela Justiça.

Ambos são apontados como envolvidos em crime de tentativa de homicídio, ocorrido em maio deste ano, em Corumbá. As investigações conduzidas pela equipe da 1ª DP indicam que o crime foi planejado e executado em concurso de pessoas, estando relacionado a desavenças pessoais anteriores.

A Polícia Civil segue realizando diligências para localizar e capturar os foragidos e solicita a colaboração da população. Informações anônimas sobre o paradeiro dos suspeitos podem ser repassadas por telefone ou WhatsApp, pelo número (67) 3231-2810, canal direto da Polícia Civil de Corumbá.

Por se tratar de investigação em andamento, detalhes do caso permanecem sob sigilo, visando à preservação das provas e à eficácia das diligências policiais.