MS apresenta experiências de natureza e aventura no Adventure Travel World Summit 2025

De 13 a 16 de outubro, Mato Grosso do Sul participará do Adventure Travel World Summit 2025, em Puerto Natales, no Chile, consolidando sua posição como um dos destinos de destaque em ecoturismo e turismo de aventura no cenário internacional.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, destaca que o ATWS é o maior evento do mercado de ecoturismo e de aventura do mundo.

“Este já é o nosso oitavo ano de participação, com MS cada vez mais em destaque, mais em evidência e em 2025 com empresários do estado participando conosco. É um evento de muito relacionamento, rodadas de negócio, apresentações e somos os principais parceiros deste Summit. Teremos também um espaço de apresentação dos destinos de Mato Grosso do Sul para uma plateia de quase oitocentos operadores, agentes de viagens, imprensa internacional, mostrando o nome do estado como um destino forte e consolidando MS como principal destino de ecoturismo do Brasil na prateleira internacional”.

Organizado pela Adventure Travel Trade Association (ATTA), uma das mais importantes associações de turismo de aventura do mundo, o encontro é considerado o principal evento global do segmento e reunirá entre 700 e 800 participantes, incluindo operadores de turismo, representantes de destinos, escritores especializados e líderes do setor mundial.

A presença de Mato Grosso do Sul no evento é estratégica para ampliar a visibilidade internacional do estado, promovendo suas experiências únicas de natureza e aventura, além de fortalecer a imagem do destino como referência em turismo responsável e sustentável.

Durante os quatro dias de programação, os participantes terão acesso a palestras, painéis de especialistas, além do Adventure Market, espaço voltado para negócios e parcerias estratégicas. Outro ponto alto é o MediaConnect, oportunidade de aproximação com a imprensa internacional especializada, ampliando o alcance das histórias e vivências oferecidas pelo estado.

Para Mato Grosso do Sul, o encontro representa uma oportunidade de gerar novos negócios com operadores globais, consolidar parcerias já existentes e atrair o público internacional interessado em experiências autênticas e sustentáveis. O objetivo é fortalecer o fluxo turístico para o estado e consolidar sua imagem como destino que reúne biodiversidade, cultura e aventura, alinhado às tendências mundiais de turismo responsável.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial: Adventure Travel World Summit 2025.

Débora Bordin, comunicação Fundtur MS

Foto: @visitmsoficial