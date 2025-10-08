Zé Teixeira solicita melhorias de esporte e lazer em Dourados

O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), representante de Dourados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou nesta quarta-feira (8) duas indicações voltadas à ampliação de espaços de esporte e lazer no município. As propostas contemplam a construção de um complexo esportivo no bairro Jardim Flor de Lis e a revitalização da Praça Altino Antunes do Nascimento, no distrito de Itahum.

A primeira indicação solicita ao Governo do Estado, à bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional e à Prefeitura de Dourados a união de esforços para viabilizar a implantação de um complexo esportivo no bairro Jardim Flor de Lis. A solicitação atende pedido apresentado pelo vereador Dill do Povo, que destacou a carência de espaços adequados para a prática esportiva na região. Segundo ele, a Prefeitura dispõe de áreas públicas que poderiam ser destinadas à obra, beneficiando não apenas os moradores do bairro, mas também comunidades vizinhas.

De acordo com Zé Teixeira, a iniciativa busca promover saúde, integração social e oferecer alternativas de lazer à população. “O esporte é uma ferramenta eficaz para a prevenção de doenças, a redução da vulnerabilidade social e o fortalecimento da convivência comunitária”, justificou o parlamentar.

A segunda indicação apresentada por Zé Teixeira pede recursos da União, em parceria com a Prefeitura de Dourados, para a revitalização da Praça Altino Antunes do Nascimento, no distrito de Itahum. Inaugurado em 2016, o espaço conta com pista de caminhada, quadra poliesportiva, mesas recreativas e banheiros, mas atualmente se encontra em condições precárias de conservação.

A proposta prevê reparos estruturais, melhorias paisagísticas e ações de manutenção para devolver à comunidade um ambiente seguro e acolhedor. A praça, que leva o nome de um morador histórico e atuante da região, é considerada um dos principais pontos de encontro e lazer dos moradores de Itahum. Para o deputado, a revitalização do espaço contribuirá para a qualidade de vida da população, estimulando práticas esportivas e atividades de lazer.