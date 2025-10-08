WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil cumpre mandados de investigado por tráfico de drogas e organização criminosa

Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros – GARRAS cumpriram, na manhã desta quarta-feira (8),...

08/10/2025 13h03
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros – GARRAS cumpriram, na manhã desta quarta-feira (8), mandado de busca e apreensão, e mandado de prisão temporária, expedidos pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Capital/SP. Na ocasião foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido em desfavor do masculino A.S. (44), investigado por integrar organização criminosa paulista.

Trata-se de uma megaoperação, denominada “Linha Cruzada”, que tem como alvo o tráfico de drogas e o crime organizado na capital paulista e Grande São Paulo. A operação foi coordenada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Guarulhos, a ação conta com o apoio da Divisão de Operações Especiais (Dope), de todas as seccionais do Demacro e de forças policiais dos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Ao todo, estão sendo cumpridos 60 mandados, sendo 15 de prisão e 45 de busca e apreensão. A operação envolve mais de 100 viaturas e 200 policiais civis.

Em Campo Grande, a prisão ocorreu no bairro Jardim Los Angeles e o investigado foi conduzido para o GARRAS, procedendo-se às comunicações de praxe.

A ação ocorre, também, no âmbito da Operação PROTETOR MS DPE/GARRAS-PCMS/SEJUSP-MS/CGFRON/DIOP/SENASP-MJSP

