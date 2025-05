Em bairro de Campo Grande, Polícia Civil fala sobre golpes

Na ocasião, a comunidade foi orientada sobre como se prevenir de golpes diversos. Os moradores tiveram a oportunidade de esclarecer várias dúvidas e também conhecer um pouco mais sobre a atuação da Polícia Civil no combate e esclarecimento de crimes e como é possível fazer denúncias anônimas nos canais oficiais da instituição.

A Polícia Civil, por intermédio da 6ª Delegacia, palestrou sobre golpes, no Bairro Vila Fernanda, em Campo Grande-MS. A ação preventiva aconteceu nesta quarta-feira, 14/05 e foi conduzida pelo delegado titular da unidade Camilo Kettenhuber e o chefe de investigação Osni Martins.

