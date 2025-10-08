WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF

Texto perde validade hoje e precisa ser votado também pelo Senado

08/10/2025 11h55
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados reúne-se nesta quarta-feira (8) para votar, entre outras propostas, a Medida Provisória 1303/25 , que trata da tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais. O texto perde a validade hoje e precisa ser votado também pelo Senado.

A MP, que foi aprovada ontem em comissão mista com placar apertado , recebeu uma série de mudanças do relator, deputado Carlos Zarattini (PT-SP). Entre as alterações, estão a manutenção da isenção para títulos como Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Hipotecárias (LCA) e a retirada do aumento da tributação sobre apostas esportivas ( bets ). Segundo o governo, as concessões feitas no novo parecer reduzem a arrecadação em 2026 em R$ 3 bilhões.

Considerada essencial para o equilíbrio fiscal do próximo ano, a MP foi apresentada em junho pelo governo como alternativa ao decreto presidencial que havia elevado o Imposto sobre Transações Financeiras (IOF) em diversas transações. O decreto acabou revogado diante da forte reação política contrária.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Relator defende resposta rápida à sociedade sobre adulteração de bebidas; ouça
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão debate governança e transparência do Fundo Nacional de Igualdade Racial
Pedro Guerreiro/Ag. Pará Comissão debate nomeação de aprovados em concurso da Secretaria do Tesouro Nacional
Nioaque, MS
Atualizado às 15h05
33°
Tempo limpo Máxima: 34° - Mínima: 16°
32°

Sensação

2.99 km/h

Vento

29%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 minutos Acesso à educação em unidade de saúde mental é aprovado na CDH
Há 10 minutos Operação Pantanal: atuação do Corpo de Bombeiros contribui para controle de incêndio em parque estadual de MS
Há 10 minutos Programa para reduzir fila de espera por especialistas no SUS agora é lei
Há 1 hora Polícia Civil procura envolvidos em tentativa de homicídio em Corumbá
Há 1 hora CCJR aprova ajuste sobre remuneração e benefícios do MPMS e resoluções de honrarias
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 2 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba
3
Há 5 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 5 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 5 dias Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados