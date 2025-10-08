WhatsApp

Comissão debate nomeação de aprovados em concurso da Secretaria do Tesouro Nacional

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (9), audiência pública para discutir a nomeação d...

08/10/2025 10h52
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Pedro Guerreiro/Ag. Pará

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (9), audiência pública para discutir a nomeação dos aprovados no último concurso da Secretaria do Tesouro Nacional para o cargo de auditor federal de finanças e controle.

O debate será realizado às 15 horas, no plenário 8, a pedido da deputada Erika Kokay (PT-DF) e do deputado Prof. Reginaldo Veras (PV-DF).

O objetivo do encontro é discutir a recomposição do quadro de servidores da Secretaria do Tesouro, devido às vagas que serão abertas por aposentadorias previstas para os próximos anos.

Segundo os deputados, a falta de servidores ameaça a continuidade e a qualidade do trabalho do órgão. A Secretaria do Tesouro é responsável pela formulação e execução da política fiscal e pela gestão da dívida pública.

Para os parlamentares, a nomeação dos aprovados é fundamental para manter a oferta de serviços públicos de qualidade.

VEJA TAMBÉM
