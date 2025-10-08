WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Legislativo - MS

Locutor de rodeios é homenageado por Hashioka em sessão solene da Alems

Para comemorar o Dia Nacional do Rodeio, a Assembleia Legislativa realizou a sessão solene de entrega da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legis...

08/10/2025 09h46
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Hashioka foi representado por seu chefe de gabinete, Lusival Santos
Hashioka foi representado por seu chefe de gabinete, Lusival Santos

Para comemorar o Dia Nacional do Rodeio, a Assembleia Legislativa realizou a sessão solene de entrega da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em Homenagem aos Profissionais do Rodeio na noite de terça-feira, 7. O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), representado por seu chefe de gabinete, Lusival Santos, agraciou o locutor bela-vistense Osvaldo Rodrigues Junior, o “R. Junior”. A solenidade homenageou 29 personalidades da área.

Uma das vozes mais marcantes do rodeio em Mato Grosso do Sul, R. Junior começou sua trajetória ainda jovem, narrando provas de laço comprido e treinando em touros, mas seu verdadeiro dom sempre foi a locução. No final de 1996, mudou-se para Campo Grande, onde realizou locuções comerciais e abriu caminho para uma carreira sólida em rodeios por todo o estado.

O locutor atuou em eventos renomados, tornando-se referência no universo sertanejo. Sua trajetória é marcada por paixão, dedicação e amor pelo rodeio, consolidando-o como uma referência em locução e emoção nas arenas.

Sobre a Medalha – Instituída pela Resolução 5/2025, a Medalha Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em Homenagem aos Profissionais do Rodeio reconhece a contribuição esportiva e cultural da atividade e fomenta sua valorização. A solenidade também se refere ao Dia Nacional do Rodeio, comemorado anualmente em 4 de outubro, instituído pela Lei Federal 13.992/2019.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil esclarece homicídio e autua em flagrante irmãos suspeitos de assassinato em Rio Brilhante
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Condenado a 10 anos por estupro de vulnerável e sequestro com fins libidinosos é preso em Paranaíba
Deputados analisam 14 projetos em sessão ordinária nesta quarta-feira
Nioaque, MS
Atualizado às 09h05
25°
Tempo nublado Máxima: 34° - Mínima: 16°
25°

Sensação

2.23 km/h

Vento

37%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 56 minutos Wellington celebra aprovação do Sistema Nacional de Educação
Há 56 minutos Comissão debate nomeação de aprovados em concurso da Secretaria do Tesouro Nacional
Há 56 minutos Projeto proíbe fiança em casos de acidentes de trânsito que resultem em morte
Há 2 horas Lei agrava pena para quem fornece droga ou bebida alcoólica a menor de 18 anos
Há 2 horas Tereza Cristina pede análise de vetos à Lei do Licenciamento Ambiental
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 2 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba
3
Há 5 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 5 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 5 dias Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados