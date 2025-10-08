Locutor de rodeios é homenageado por Hashioka em sessão solene da Alems

Para comemorar o Dia Nacional do Rodeio, a Assembleia Legislativa realizou a sessão solene de entrega da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em Homenagem aos Profissionais do Rodeio na noite de terça-feira, 7. O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), representado por seu chefe de gabinete, Lusival Santos, agraciou o locutor bela-vistense Osvaldo Rodrigues Junior, o “R. Junior”. A solenidade homenageou 29 personalidades da área.

Uma das vozes mais marcantes do rodeio em Mato Grosso do Sul, R. Junior começou sua trajetória ainda jovem, narrando provas de laço comprido e treinando em touros, mas seu verdadeiro dom sempre foi a locução. No final de 1996, mudou-se para Campo Grande, onde realizou locuções comerciais e abriu caminho para uma carreira sólida em rodeios por todo o estado.

O locutor atuou em eventos renomados, tornando-se referência no universo sertanejo. Sua trajetória é marcada por paixão, dedicação e amor pelo rodeio, consolidando-o como uma referência em locução e emoção nas arenas.

Sobre a Medalha – Instituída pela Resolução 5/2025, a Medalha Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em Homenagem aos Profissionais do Rodeio reconhece a contribuição esportiva e cultural da atividade e fomenta sua valorização. A solenidade também se refere ao Dia Nacional do Rodeio, comemorado anualmente em 4 de outubro, instituído pela Lei Federal 13.992/2019.