Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de receptador durante atendimento de ocorrência de violência doméstica

Três Lagoas/MS, no dia 15 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um autor de lesão corporal, ameaça, receptação e porte de drogas.

Nesta quinta-feira, às 0h40, uma guarnição de Radiopatrulha do 2º BPM durante atendimento de uma ocorrência de lesão corporal e ameaça (violência doméstica), na rua Irmãos Cameschi, no bairro Jardim das Oliveiras, onde durante busca pessoal os policiais vieram a localizar no sapato que o autor de 42 anos calçava, uma porção de substância análoga à crack (pesando 7,21 gramas).

Em continuidade foi localizado em suas vestes um celular da marca Samsung, de cor roxa, o qual constou como sendo produto de roubo ocorrido no dia 22 de abril, onde entrevista o autor relatou ter adquirido o aparelho pela quantia de R$ 250 (duzentos e cinquenta reais) de uma pessoa desconhecida.

Ante os fatos após ser dada voz de prisão o detido foi apresentado na Delegacia de Polícia, ficando à disposição da autoridade policial judiciária.

Assessoria de ComunicaçãoSocial do 2º BPM

