WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícia Civil esclarece homicídio e autua em flagrante irmãos suspeitos de assassinato em Rio Brilhante

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia de Rio Brilhante esclareceu, nesta segunda-feira (6), o homicídio de R. G. S. (39), morador na Res...

08/10/2025 08h40
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
A Delegacia de Rio Brilhante esclareceu, nesta segunda-feira (6), o homicídio de R. G. S. (39), morador na Reserva Indígena de Dourados, encontrado carbonizado dentro de um veículo na madrugada da mesma data, no prolongamento da Rua Juviano Medeiros, nas proximidades da BR-163, em Rio Brilhante.

Após intensas diligências investigativas, a equipe identificou e autuou em flagrante os irmãos A. S. F. (29) e D. F. S. (31), apontados como autores do crime, que é tratado como homicídio qualificado e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil apontaram que os envolvidos se conheceram no domingo (5) e passaram a ingerir bebidas alcoólicas juntos, após, a vítima foi morta, e o corpo e o veículo foram levados até Rio Brilhante, onde foram incendiados na tentativa de eliminar vestígios do crime.

Durante a madrugada, os irmãos foram detidos pela Polícia Militar ao tentarem furtar uma motocicleta na área central da cidade — ação que, segundo apurado, visava facilitar a fuga. As roupas de ambos apresentavam manchas de sangue, sendo o material encaminhado para exame pericial.

Os dois suspeitos permanecem presos e à disposição da Justiça.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Hashioka foi representado por seu chefe de gabinete, Lusival Santos Locutor de rodeios é homenageado por Hashioka em sessão solene da Alems
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Condenado a 10 anos por estupro de vulnerável e sequestro com fins libidinosos é preso em Paranaíba
Deputados analisam 14 projetos em sessão ordinária nesta quarta-feira
Nioaque, MS
Atualizado às 09h05
25°
Tempo nublado Máxima: 34° - Mínima: 16°
25°

Sensação

2.23 km/h

Vento

37%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 56 minutos Wellington celebra aprovação do Sistema Nacional de Educação
Há 56 minutos Comissão debate nomeação de aprovados em concurso da Secretaria do Tesouro Nacional
Há 56 minutos Projeto proíbe fiança em casos de acidentes de trânsito que resultem em morte
Há 2 horas Lei agrava pena para quem fornece droga ou bebida alcoólica a menor de 18 anos
Há 2 horas Tereza Cristina pede análise de vetos à Lei do Licenciamento Ambiental
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 2 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba
3
Há 5 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 5 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 5 dias Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados