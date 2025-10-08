Polícia Civil esclarece homicídio e autua em flagrante irmãos suspeitos de assassinato em Rio Brilhante

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia de Rio Brilhante esclareceu, nesta segunda-feira (6), o homicídio de R. G. S. (39), morador na Reserva Indígena de Dourados, encontrado carbonizado dentro de um veículo na madrugada da mesma data, no prolongamento da Rua Juviano Medeiros, nas proximidades da BR-163, em Rio Brilhante.

Após intensas diligências investigativas, a equipe identificou e autuou em flagrante os irmãos A. S. F. (29) e D. F. S. (31), apontados como autores do crime, que é tratado como homicídio qualificado e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil apontaram que os envolvidos se conheceram no domingo (5) e passaram a ingerir bebidas alcoólicas juntos, após, a vítima foi morta, e o corpo e o veículo foram levados até Rio Brilhante, onde foram incendiados na tentativa de eliminar vestígios do crime.

Durante a madrugada, os irmãos foram detidos pela Polícia Militar ao tentarem furtar uma motocicleta na área central da cidade — ação que, segundo apurado, visava facilitar a fuga. As roupas de ambos apresentavam manchas de sangue, sendo o material encaminhado para exame pericial.

Os dois suspeitos permanecem presos e à disposição da Justiça.