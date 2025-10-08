WhatsApp

Polícia Civil - MS

Condenado a 10 anos por estupro de vulnerável e sequestro com fins libidinosos é preso em Paranaíba

Na manhã desta terça-feira (7), o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Paranaíba prendeu um homem condenado pelos crimes de estupro ...

08/10/2025 08h40
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na manhã desta terça-feira (7), o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Paranaíba prendeu um homem condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e sequestro com fins libidinosos. A prisão foi realizada, após troca de informações com a equipe do SIG de Ivinhema, que auxiliou na localização do condenado.

O homem, identificado pelas iniciais C.C.G.N. (40), foi capturado em cumprimento a um mandado de prisão definitiva, expedido pela 2ª Vara da Comarca de Costa Rica. A pena imposta ao réu é de 10 anos de reclusão em regime fechado, já com trânsito em julgado.

Segundo as investigações, o condenado estava em liberdade, mesmo após a confirmação da sentença. A atuação rápida e coordenada das equipes permitiu a retirada de circulação de um indivíduo condenado por crimes graves, reforçando a atuação da Polícia Civil no combate à violência sexual e na proteção de vítimas em situação de vulnerabilidade.

Após ser detido, o homem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e informa que denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais, com garantia de sigilo.

