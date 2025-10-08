WhatsApp

Saúde

Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores

idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.

08/10/2025 07h40
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

A Prefeitura de Nioaque iniciou uma força-tarefa de fiscalização dos terrenos do município, com o objetivo de garantir que cada morador mantenha seus lotes limpos e livres de acúmulo de lixo e mato alto. A ação segue o que determina a Lei Municipal nº 2195/2006, que estabelece que a limpeza dos terrenos particulares é de responsabilidade dos proprietários.

De acordo com a equipe de fiscalização, a medida visa prevenir o surgimento de focos de doenças, como dengue, zika e chikungunya, além de contribuir para uma cidade mais organizada, segura e agradável para todos.

“Manter o terreno limpo é uma atitude simples, mas que faz toda diferença na saúde pública e no bem-estar coletivo. A colaboração dos moradores é fundamental para que Nioaque continue avançando como uma cidade limpa e consciente”, destacou um representante da Prefeitura.

Durante a ação, serão vistoriados terrenos em diferentes bairros da cidade. Proprietários que não realizarem a limpeza poderão ser notificados e multados, conforme prevê a legislação municipal.

A Prefeitura reforça que a manutenção regular dos terrenos é essencial para evitar o acúmulo de entulhos, a proliferação de insetos e animais peçonhentos, além de melhorar a aparência urbana e valorizar os imóveis.

Com o compromisso de manter Nioaque cada vez mais limpa, a gestão municipal convida toda a população a fazer sua parte, cuidando de seus espaços e contribuindo para o bem-estar coletivo.

Cidade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.

Lei Municipal 2195/2006
Prefeitura de Nioaque — Trabalhando por uma cidade mais limpa, segura e organizada.

