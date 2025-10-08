WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Estudante indígena de Aquidauana emociona jurados no The Voice e vira três cadeiras com música gospel

Guilherme Amority, da Escola Estadual Indígena HOYENOO, encantou Matheus & Kauan, Mumuzinho e Péricles ao interpretar “Ele Vive”, de Leonardo Gonça...

08/10/2025 06h25
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Guilherme Amority, da Escola Estadual Indígena HOYENOO, encantou Matheus & Kauan, Mumuzinho e Péricles ao interpretar “Ele Vive”, de Leonardo Gonçalves, na estreia do programa no SBT

Na noite desta segunda-feira (7), o talento sul-mato-grossense brilhou em rede nacional com a participação de Guilherme Amority, estudante da Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel – HOYENOO, localizada na aldeia Lagoinha, em Aquidauana, durante a estreia da nova temporada do The Voice, agora exibido pelo SBT.

Interpretando com emoção e técnica a canção "Ele Vive", sucesso do cantor Leonardo Gonçalves, Guilherme conquistou três dos quatro jurados. A dupla Matheus & Kauan virou a cadeira logo nos primeiros segundos de apresentação. Pouco depois, Mumuzinho e Péricles também apertaram o botão, reconhecendo o talento e o timbre diferenciado do jovem cantor.

Em sua fala após a apresentação, Guilherme compartilhou que vem de um berço evangélico e que seu maior desejo é seguir cantando música gospel, levando mensagens de fé e esperança por meio da sua voz. Guilherme sempre participou de diversos festivais escolares e, em 2024, foi premiado como Melhor Intérprete no Festival da Canção das Escolas Estaduais de MS.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi protagonizado por Péricles, que comentou que Guilherme parecia com seu próprio filho. Com carisma e presença de espírito, o estudante respondeu de forma bem-humorada, escolheu quem seria seu técnico no programa. “Sem enrolação, posso pedir bênção para o pai?”, arrancando risos e aplausos do público e dos jurados.

Com voz firme, fé declarada e muito carisma, Guilherme representa não apenas a força da juventude indígena, mas também o impacto transformador da Educação Pública e do incentivo à cultura nas escolas.

Confira como foi a apresentação de Guilherme

Jackeline Oliveira, Comunicação SED
Fotos: Arquivo SED e reprodução internet

