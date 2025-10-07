WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Três Lagoas e região terão nova Policlínica Estadual com investimentos do Novo PAC Saúde

A macrorregião da Costa Leste foi contemplada e vai ganhar uma nova Policlínica Estadual, sediada na cidade de Três Lagoas, a partir do dia 27 de o...

07/10/2025 22h46
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A macrorregião da Costa Leste foi contemplada e vai ganhar uma nova Policlínica Estadual, sediada na cidade de Três Lagoas, a partir do dia 27 de outubro, consolidando mais um passo importante na estratégia do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul de fortalecer e descentralizar a rede pública de saúde.

O termo de compromisso que oficializa a construção da unidade foi assinado na última sexta-feira (3), na sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Campo Grande, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Saúde).

A nova unidade representa um avanço concreto na oferta de serviços especializados à população da região. O investimento total será de R$ 30 milhões, sendo R$ 17 milhões destinados à infraestrutura e R$ 13 milhões para a aquisição de equipamentos modernos.

Com estrutura tecnológica, sustentável e de alta resolutividade, a Policlínica Estadual da região da Costa Leste será referência em consultas especializadas, diagnósticos, terapias e pequenos procedimentos, reunindo em um único espaço uma rede integrada de cuidados, voltada para as necessidades da população.

A secretária de Estado de Saúde em exercício, Crhistinne Maymone, destacou que a obra simboliza o compromisso do Governo do Estado com a melhoria contínua da assistência em todo o Estado.

“Esse é um passo decisivo para fortalecer a saúde em Mato Grosso do Sul. A Policlínica Estadual de Três Lagoas vai ampliar a resolutividade do sistema, garantindo que o cidadão da macrorregião Costa Leste tenha acesso a exames, consultas e terapias mais perto de casa. É uma ação concreta com foco na qualidade do atendimento e na eficiência da gestão pública”, afirmou Crhistinne.

O Superintendente de Governança Hospitalar da SES, Edson da Mata, ressaltou o impacto positivo do projeto para a região.

“A Policlínica é a realização de um sonho coletivo, representa um avanço importante e traz benefícios diretos à população. O Governo de Mato Grosso do Sul já vem investindo fortemente na região, especialmente com o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, que é um marco no fortalecimento da rede pública. Hoje, o Estado aplica cerca de R$ 175,7 milhões por ano em custeio e expansão de serviços na região, sendo R$ 135 milhões apenas nesse hospital, consolidando um modelo de atendimento resolutivo e de qualidade”, destacou.

Macrorregião Centro será a próxima a ser contemplada

Mais uma Policlínica Estadual será construída em breve em Mato Grosso do Sul. A unidade será sediada em Campo Grande, na área da antiga Fundação Olívia Pereira de Souza, localizada na Avenida Guaicurus, nº 5.274, Jardim Nashville, seguindo o mesmo padrão de modernidade e integração assistencial.

Estrutura moderna, sustentável e tecnológica

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

As novas Policlínicas seguem padrões construtivos que priorizam eficiência energética, conforto e sustentabilidade, com ventilação e iluminação natural, reuso de água, captação de energia solar e uso de materiais de baixa manutenção.

A tecnologia será um dos eixos centrais do modelo: todos os consultórios e salas de exame serão equipados para atendimentos via Telessaúde, além de contar com núcleos multiprofissionais e espaços voltados à saúde digital e à inteligência sanitária.

Além de ampliar o acesso a serviços especializados, as unidades também terão papel estratégico na formação e capacitação de profissionais de saúde, fortalecendo a integração entre ensino, pesquisa e prática assistencial.

  • PRINCIPAIS LINHAS DE CUIDADO:
    • Atenção integral à Saúde da Mulher;
    • Atenção Integral à Saúde do Homem;
    • Integral à Saúde da Criança;
    • Atenção Integral às Condições Crônicas não transmissíveis (linhas de cuidado do AVC – acidente vascular cerebral; do infarto agudo do miocárdio – IAM e da insuficiência cardíaca no adulto, do Diabetes Mellitus, da doença renal crônica, da dor torácica, das doenças metabólicas e obesidade);
    • Atenção Integral às vítimas de violência (mulher, criança, idoso e LGBT);
    • Atenção Integral à Saúde Mental. Eixo transversal aos cuidados dos diversos núcleos;
    • Cuidados Ortopédicos;
    • Cuidados em Otorrinolaringologia;
    • Reabilitação.
  • NÚCLEOS DE CUIDADO:
    • Núcleo de Acolhimento, recepção e espera;
    • Núcleo de Cuidados às Condições Crônicas não Transmissíveis;
    • Núcleo de Cuidados às Feridas complexas, Pé Diabético e Estomias;
    • Núcleo de Cuidado Integral à Saúde da Mulher;
    • Núcleo de Cuidado Integral à Saúde Homem;
    • Núcleo de Cuidado Integral à Saúde da Criança;
    • Núcleo de Reabilitação Estimulação Precoce;
    • Núcleo de Cuidados de Otorrinolaringologia;
    • Núcleo de Cuidados Ortopédicos;
    • Núcleo de Diagnóstico e Terapias;
      • Áreas de diagnóstico por imagem (radiologia, tomografia e ressonância magnética), de endoscopia digestiva e colonoscopia e de cirurgias ambulatoriais com duas salas para pequenas cirurgias.
    • Núcleo de Cuidados, apoio à atenção integral à vítima de violência - NCIV e DT(criança, adulta e idosa) e de pessoas com doenças transmissíveis;
    • Núcleo de Cuidado com a Saúde do Trabalhador;
    • Núcleo de Gestão, Saúde Digital, Regulação Interna, Inteligência Sanitária, Ensino, Pesquisa e Administração.
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

André Lima, Comunicação SES
Fotos: Comunicação SES

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
© Rovena Rosa/Agência Brasil Vacina contra HPV reduz em 58% casos de câncer de colo de útero
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul MS inicia campanha de multivacinação com foco na atualização da caderneta de crianças e adolescentes
Nioaque, MS
Atualizado às 02h05
18°
Tempo nublado Máxima: 34° - Mínima: 16°
17°

Sensação

2.15 km/h

Vento

56%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 horas Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
Há 2 horas Câmara aprova projeto que regulamenta profissão de motorista de ambulância
Há 2 horas Câmara aprova em 2º turno PEC que regulamenta aposentadoria dos agentes de saúde e de combate a endemias
Há 3 horas Sessão especial vai celebrar o lançamento do programa Zap Delas
Há 3 horas Aprovada transferência da capital do país para Belém durante a COP 30
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 2 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba
3
Há 5 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 5 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 4 dias Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados