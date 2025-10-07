WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Programa Perspectiva destaca a importância da prevenção ao câncer de mama e de colo do útero

Durante o mês da campanha Outubro Rosa, o programa Perspectiva, da TV ALEMS, apresentou uma entrevista especial com a médica radiologista Marina Ca...

07/10/2025 21h41
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Durante o mês da campanha Outubro Rosa, o programa Perspectiva, da TV ALEMS, apresentou uma entrevista especial com a médica radiologista Marina Cabral, reforçando a importância do autocuidado e da prevenção.

No bate-papo conduzido pela jornalista Lívia Machado, Marina explicou como o autoexame e os exames de rotina, como a mamografia e o papanicolau, são fundamentais para o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero — dois dos tipos mais incidentes entre as mulheres brasileiras.

A médica destacou que a detecção precoce aumenta significativamente as chances de cura e alertou sobre a necessidade de manter uma rotina de cuidados ao longo de todo o ano, não apenas em outubro. O Programa também abordou mitos e verdades sobre os fatores de risco, a influência da hereditariedade e os avanços tecnológicos nos exames de imagem.

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização sobre a saúde feminina e reforça a importância da informação como ferramenta de autonomia e proteção da vida.

O programa Perspectiva vai ao ar pela TV ALEMS e também pode ser assistido nas redes sociais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil realiza fiscalização conjunta em distribuidoras de bebidas, em Corumbá
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Guichê 60+ do Detran-MS completa um ano de histórias e cuidado em Dourados e Campo Grande
. Zé Teixeira apresenta indicações em defesa do distrito de Itahum
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
20°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 17°
20°

Sensação

2.13 km/h

Vento

60%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 41 minutos Haddad acredita em negociação para Congresso aprovar MP do IOF
Há 41 minutos Adiada votação de projeto que susta decreto sobre uso de força policial
Há 41 minutos Programa Perspectiva destaca a importância da prevenção ao câncer de mama e de colo do útero
Há 2 horas Saberes indígenas e quilombolas devem integrar educação profissional, aprova CE
Há 2 horas CAE autoriza empréstimo de US$ 64 milhões para obras em Feira de Santana
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 2 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba
3
Há 4 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 4 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 4 dias Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados