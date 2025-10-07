Programa Perspectiva destaca a importância da prevenção ao câncer de mama e de colo do útero

Durante o mês da campanha Outubro Rosa, o programa Perspectiva, da TV ALEMS, apresentou uma entrevista especial com a médica radiologista Marina Cabral, reforçando a importância do autocuidado e da prevenção.

No bate-papo conduzido pela jornalista Lívia Machado, Marina explicou como o autoexame e os exames de rotina, como a mamografia e o papanicolau, são fundamentais para o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero — dois dos tipos mais incidentes entre as mulheres brasileiras.

A médica destacou que a detecção precoce aumenta significativamente as chances de cura e alertou sobre a necessidade de manter uma rotina de cuidados ao longo de todo o ano, não apenas em outubro. O Programa também abordou mitos e verdades sobre os fatores de risco, a influência da hereditariedade e os avanços tecnológicos nos exames de imagem.

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização sobre a saúde feminina e reforça a importância da informação como ferramenta de autonomia e proteção da vida.

O programa Perspectiva vai ao ar pela TV ALEMS e também pode ser assistido nas redes sociais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.