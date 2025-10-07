WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil realiza fiscalização conjunta em distribuidoras de bebidas, em Corumbá

A 1ª Delegacia de Polícia, em ação conjunta com a Coordenadoria de Fiscalização e Posturas do Município e com a Guarda Municipal, realizou nesta te...

07/10/2025 20h37
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A 1ª Delegacia de Polícia, em ação conjunta com a Coordenadoria de Fiscalização e Posturas do Município e com a Guarda Municipal, realizou nesta terça-feira (7), uma operação de fiscalização em distribuidoras de bebidas da cidade, com o objetivo de orientar comerciantes e verificar a regularidade de produtos comercializados, especialmente quanto à existência de bebidas irregulares, falsificadas ou contaminadas com metanol.

Ao todo, oito distribuidoras foram fiscalizadas.

Durante as inspeções, foram identificadas algumas irregularidades administrativas relacionadas à documentação e acondicionamento de bebidas, sendo os produtos irregulares apreendidos pela Coordenadoria de Fiscalização e Posturas do Município. Importante destacar que, após minuciosa verificação, nenhuma bebida ou lote apresentou qualquer indício de contaminação por metanol, substância altamente tóxica e responsável por recentes casos de intoxicação em outras regiões do país.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
 A ação integra um esforço preventivo da Polícia Civil e dos órgãos municipais de fiscalização diante do aumento de ocorrências envolvendo bebidas adulteradas em outros estados. Nas últimas semanas, notícias veiculadas em todo o Brasil relataram episódios graves de intoxicação por metanol, com registros confirmados em São Paulo e no Paraná, onde perícias laboratoriais identificaram a presença dessa substância em bebidas alcoólicas falsificadas. O Governo de São Paulo, inclusive, determinou a suspensão preventiva de inscrições estaduais de distribuidores e bares suspeitos, e diversas operações vêm sendo realizadas por forças de segurança em todo o país para combater o problema.

Em Corumbá, no entanto, a operação transcorreu dentro da normalidade e não foram localizados produtos com qualquer risco à saúde pública, reforçando que o comércio local de bebidas, em sua maioria, tem colaborado com as ações de fiscalização e cumprido as normas sanitárias e tributárias aplicáveis.

As equipes seguirão atentas e manterão ações periódicas de orientação e fiscalização, com o propósito de garantir a segurança dos consumidores e coibir a comercialização de produtos ilícitos.

As instituições envolvidas reiteram o compromisso com a proteção da saúde pública e com o comércio responsável, ressaltando a importância de que comerciantes e consumidores continuem atentos à procedência das bebidas, adquirindo produtos somente em estabelecimentos regulares e com nota fiscal. A Polícia Civil permanece à disposição da população para o recebimento de denúncias anônimas que possam auxiliar nas próximas etapas das investigações e fiscalizações.

