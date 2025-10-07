WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Conselho de Ética analisa 14 novos processos contra deputados

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta quarta-feira (8), às 13 horas, para analisar a abertura de 14 novos...

07/10/2025 19h32
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta quarta-feira (8), às 13 horas, para analisar a abertura de 14 novos processos. O local da reunião ainda não foi definido.

Pedidos do PL
A maior parte das representações foi apresentada pelo PL. São seis pedidos, sendo três deles contra o deputado André Janones (Avante-MG). Confira:

  • REP 4/25 : acusa Janones de abuso das prerrogativas parlamentares ao circular pela Câmara vestindo camiseta com palavrão.
  • REP 8/25 : acusa Janones de ter pedido a servidores que devolvessem parte dos salários para pagamento de dívida de campanha.
  • REP 14/25 : acusa André Janones de ter ofendido o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) em postagem nas redes sociais.
  • REP 12/25 : acusa o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) de ter ofendido Gayer e defendido sua cassação.
  • REP 13/25 : acusa o deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) de ter ofendido parlamentares da legenda durante reunião do Conselho de Ética em abril deste ano.
  • REP 23/25 : acusa a deputada Célia Xakriabá (Psol-MG) de ter “avançado com uma caneta” contra o deputado Kim Kataguiri (União-SP) e ferido o deputado Coronel Meira (PL-PE), durante a votação do licenciamento ambiental.

Pedidos do Psol
O Psol é autor de três representações, sendo uma delas ( REP 21/25 ) contra Kataguiri por ter feito ataques "racistas e preconceituosos" contra Célia Xakriabá, na mesma sessão do Plenário sobre o licenciamento ambiental. As outras representações são:

  • REP 18/25 : contra o deputado José Medeiros (PL-MT) por falas "ofensivas e discriminatórias" contra o deputado Ivan Valente (Psol-SP).
  • REP 20/25 : contra o deputado Sargento Fahur (PSD-PR) por ter feito comentário que soou como ameaça ao deputado Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ), durante reunião da Comissão de Segurança Pública.

Pedidos do PT
O PT é autor de quatro representações:

  • REP 6/25 : contra Gustavo Gayer, por postagens ofensivas e misóginas contra a ministra Gleisi Hoffmann e outras mulheres.
  • REP 10/25 : contra o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) por incitar violência contra o presidente Lula durante reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado.
  • REP 11/25 : contra o deputado Delegado Éder Mauro (PL-PA) por agredir fisicamente um cidadão durante reunião da Comissão de Direitos Humanos.
  • REP 22/25 : contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por ataques verbais a instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal (STF), e por tentar influenciar autoridades estrangeiras a impor sanções contra o Brasil.

Pedido do Novo
Por fim, o Novo é autor da REP 9/25 , em que acusa Lindbergh Farias de ter divulgado, em redes sociais, imputações falsas ao deputado Marcel van Hattem (Novo-RS).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova medidas simplificadas para prevenir incêndio em empresas rurais
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
Pedro França/Agência Senado Comissões debatem denúncias sobre reavaliação pericial de pessoas com deficiência
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
20°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 17°
20°

Sensação

2.13 km/h

Vento

60%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 55 minutos Haddad acredita em negociação para Congresso aprovar MP do IOF
Há 55 minutos Adiada votação de projeto que susta decreto sobre uso de força policial
Há 55 minutos Programa Perspectiva destaca a importância da prevenção ao câncer de mama e de colo do útero
Há 2 horas Saberes indígenas e quilombolas devem integrar educação profissional, aprova CE
Há 2 horas CAE autoriza empréstimo de US$ 64 milhões para obras em Feira de Santana
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 2 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba
3
Há 4 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 4 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 4 dias Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados