Guichê 60+ do Detran-MS completa um ano de histórias e cuidado em Dourados e Campo Grande

Em outubro do ano passado, com diferença de uma semana, estreava em Mato Grosso do Sul o Guichê 60+, nas unidades do Shopping Campo Grande e da Agê...

07/10/2025 19h32
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Em outubro do ano passado, com diferença de uma semana, estreava em Mato Grosso do Sul o Guichê 60+, nas unidades do Shopping Campo Grande e da Agência Híbrida de Dourados.

A iniciativa pioneira do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) nasceu com o propósito de oferecer atendimento prioritário e acolhedor ao público idoso, unindo eficiência, empatia e inclusão. Um ano depois, os números confirmam o sucesso da proposta.

Em Dourados, os números do Guichê 60+ refletem a consolidação e o reconhecimento do atendimento humanizado. Desde outubro de 2024, quando o serviço foi implantado na Agência Híbrida, o volume de atendimentos tem se mantido constante e em crescimento.

Foram 191 atendimentos no mês de estreia, e o número mais recente, em setembro de 2025, chegou a 266 registros, um aumento de quase 40%. Entre janeiro e setembro deste ano, a média mensal foi de 196 atendimentos, demonstrando que o público idoso tem encontrado no espaço um ponto de apoio, acolhimento e orientação para resolver suas demandas com tranquilidade.

>Guichê 60+ em Dourados. Foto: Rachid Waqued
>Guichê 60+ em Dourados. Foto: Rachid Waqued
>
>

Elizangela conta que, ao longo desse primeiro ano, o espaço se tornou um ponto de referência e acolhimento para muitos idosos. “Fora que criamos vínculos com várias pessoas nesse guichê. Um deles vem à nossa Agência todas as vezes que vem da fazenda  para a cidade. Sempre passa aqui para nos ver. Uma forma de gratidão”, relata. 

Mesmo sendo reconhecido como o Detran mais digital do Brasil, e referência nacional em inovação, com ferramentas como o aplicativo Meu Detran MS, o portal de serviços Detran MS e a Glória, atendente virtual via WhatsApp, o órgão mantém o olhar voltado para quem ainda prefere ou precisa do atendimento presencial. O Guichê 60+ é a prova desse equilíbrio entre tecnologia e humanidade, garantindo que nenhum cidadão fique de fora da transformação digital.

>Guichê 60+ no Shopping Campo Grande. Foto: Rachid Waqued
>Guichê 60+ no Shopping Campo Grande. Foto: Rachid Waqued

Em agosto, a professora aposentada Carmem Silvia Samadel (foto de capa), de 79 anos, viveu essa experiência ao renovar sua CNH pelo portal Meu Detran, utilizando o serviço CNH Ágil com auxílio de um dos sobrinhos. Precisou ir à agência apenas para a captura de imagem e a avaliação médica, em poucos minutos estava liberada. Mesmo assim, fez questão de conversar com os servidores e expressar a alegria pela conquista da sua liberdade por mais três anos. 

“Toda vez que põe o carro para a revisão parece que estou nua, porque meu carro não está ali. E se ele está na garagem, qualquer hora eu posso sair. Então é liberdade e autonomia. Amo dirigir na estrada. Eu já fui até Campos do Jordão dirigindo. A Dutra e a Castelo Branco (Rodovias de SP), tudo eu já andei”, conta, orgulhosa.

De acordo com o Censo Demográfico 2022 do IBGE, as pessoas com 60 anos ou mais correspondem a 14,18% dos habitantes do Estado. Quando o recorte é feito entre os condutores, o público 60+ representa 18% das 1,4 milhão de CNHs ativas em Mato Grosso do Sul, um número expressivo que reforça a importância de um atendimento voltado a essa faixa etária. Os municípios com maior número de motoristas idosos são: Campo Grande (92.340), Dourados (39.689), Paranaíba (14.686), Três Lagoas (14.072), e Nova Andradina (11.281). 

Para a gerente regional de Campo Grande, Juliana Castro, a proposta reflete o novo perfil de atendimento do órgão. “Esse é o padrão de atendimento do Detran-MS. A procura é grande pelo serviço no Shopping Campo Grande, e nós ficamos felizes em poder proporcionar esse atendimento personalizado para o nosso cliente”, afirma.

Com um ano de funcionamento, o Guichê 60+ se consolida como uma ação transformadora do Detran-MS, reafirmando o compromisso do órgão com a inovação, o respeito e o cuidado com o cidadão, especialmente com aqueles que carregam uma longa trajetória ao volante e continuam contribuindo ativamente com a sociedade. 

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS
Fotos: Mireli Obando e Rachid Waqued

