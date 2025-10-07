Zé Teixeira apresenta indicações em defesa do distrito de Itahum

O deputado estadual Zé Teixeira, representante de Dourados na Assembleia Legislativa, apresentou nesta terça-feira (7) três indicações voltadas ao atendimento de demandas da comunidade do distrito de Itahum, localizado a cerca de 70 quilômetros da sede do município. As propostas abrangem áreas de infraestrutura, saúde e esporte, e foram encaminhadas a autoridades estaduais, federais e municipais.

A primeira indicação solicita o apoio da bancada federal de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Dourados para viabilizar recursos destinados à construção de um Ginásio Poliesportivo Comunitário em Itahum. Segundo o parlamentar, a obra é necessária para oferecer um espaço adequado à prática esportiva, atividades culturais e eventos comunitários, já que atualmente a comunidade depende das instalações da Escola Municipal José Eduardo Canuto Estulano, de uso restrito aos alunos.

Outra demanda apresentada por Zé Teixeira é a realização de obras de patrolamento e cascalhamento das vias rurais que ligam o distrito às demais regiões. O deputado destacou que a precariedade das estradas tem prejudicado o transporte escolar, o deslocamento de ambulâncias e o escoamento da produção agropecuária, atividade fundamental para a economia local. O parlamentar pediu uma ação conjunta entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Dourados para garantir melhorias duradouras na malha viária.

A terceira indicação trata da área da saúde. O parlamentar solicitou estudos para a disponibilização de um médico permanente na Unidade de Saúde de Itahum, além da aquisição de duas ambulâncias para atender exclusivamente a comunidade. De acordo com Zé Teixeira, a medida é essencial para assegurar atendimento contínuo e respostas rápidas em casos de urgência, considerando a distância até a sede do município e as dificuldades de deslocamento pelas estradas rurais.

Ao justificar as indicações, Zé Teixeira ressaltou sua ligação histórica com Dourados, maior município do interior de Mato Grosso do Sul, e reforçou o compromisso de seguir atuando em defesa das comunidades mais afastadas dos centros urbanos. “Itahum precisa de investimentos que garantam dignidade, desenvolvimento e qualidade de vida à sua população”, afirmou.