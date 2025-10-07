WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Comissão aprova medidas simplificadas para prevenir incêndio em empresas rurais

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

07/10/2025 18h26
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que permite aos empreendimentos localizados em áreas rurais adotar medidas simplificadas de prevenção e combate a incêndio.

Essas medidas serão definidas em regulamento posterior, mas deverão incluir, obrigatoriamente, treinamento de combate ao fogo de modo que não haja risco para a segurança física das pessoas, para o patrimônio de terceiros nem para o meio ambiente.

O texto aprovado é a versão do relator, deputado Icaro de Valmir (PL-SE), para o Projeto de Lei 2642/20 , da ex-deputada Aline Sleutjes (PR). O relator promoveu ajustes no substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, a fim de adequar a proposta à terminologia técnica.

“A racionalização das exigências de segurança contra incêndios, principalmente em regiões com menor densidade populacional, contribui para a coesão territorial e redução de disparidades entre áreas urbanas e rurais quanto à aplicação de normas técnicas”, disse Icaro de Valmir no parecer aprovado .

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Conselho de Ética analisa 14 novos processos contra deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
Pedro França/Agência Senado Comissões debatem denúncias sobre reavaliação pericial de pessoas com deficiência
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
20°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 17°
20°

Sensação

2.13 km/h

Vento

60%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 54 minutos Haddad acredita em negociação para Congresso aprovar MP do IOF
Há 54 minutos Adiada votação de projeto que susta decreto sobre uso de força policial
Há 54 minutos Programa Perspectiva destaca a importância da prevenção ao câncer de mama e de colo do útero
Há 2 horas Saberes indígenas e quilombolas devem integrar educação profissional, aprova CE
Há 2 horas CAE autoriza empréstimo de US$ 64 milhões para obras em Feira de Santana
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 2 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba
3
Há 4 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 4 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 4 dias Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados