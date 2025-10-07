PCMS apoia operação desencadeada pela PCSP para cumprimento de mandados em Ponta Porã

Uma ação conjunta entre as forças de segurança de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, coordenada pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE/DEIC/Deinter 8 – Presidente Prudente) visando combater uma organização criminosa especializada no transporte interestadual de drogas contou com apoio estratégico da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON/MS), em Ponta Porã.

A investigação identificou o contratante do motorista preso na ação inicial, que havia apreendido 680kg de cocaína, sendo decretada sua prisão temporária e buscas domiciliares.

O grupo criminoso utilizava caminhões e transportadoras de forma dissimulada para movimentar grandes carregamentos de entorpecentes entre o Mato Grosso do Sul e o Estado de São Paulo.

As diligências resultaram na apreensão de uma arma de fogo na cidade de Ponta Porã, encaminhada para o 1º Distrito Policial local, onde serão adotadas as medidas legais e periciais cabíveis.

As equipes atuaram de forma integrada, com compartilhamento de informações e apoio operacional entre as polícias civis dos três estados. O homem preso possui 45 anos.