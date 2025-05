Por trás de cada vida acolhida, há um assistente social

Há profissões que personificam o verbo servir. O assistente social é uma delas. Atua onde muitas vezes ninguém vê — no enfrentamento das desigualdades, na proteção de direitos, na escuta atenta de quem mais precisa. Em cada plantão, visita ou orientação, existe um gesto silencioso de reconstrução social.

É por isso que, neste 15 de maio, o deputado estadual Renato Câmara faz mais do que uma homenagem: ele presta um reconhecimento público aos profissionais que são parte essencial da engrenagem do cuidado coletivo. “A assistência social é uma política pública estruturante. E os assistentes sociais, sua alma. Cabe a nós, como legisladores, garantir que esse trabalho seja valorizado com estrutura, orçamento e reconhecimento”, afirma.

Como parlamentar, Renato tem atuado pela consolidação de políticas públicas mais humanas e integradas. Em sua trajetória política, sua relação com a área sempre foi de construção conjunta. Enquanto prefeito de Ivinhema, por exemplo, ajudou a transformar o município em referência estadual com a implantação pioneira do CRAS e do CREAS e a criação de uma rede de atendimento completa.



Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

Os resultados falaram por si: grupos de fortalecimento de vínculos sociais, oficinas de geração de renda, inclusão digital via telecentros, capacitações profissionais, campanhas educativas sobre abuso, violência e drogas, além do Ivinhema Protege — um programa de apoio financeiro direto às famílias de baixa renda. Tudo isso com acompanhamento técnico, sensível e qualificado, feito por quem entende de dignidade: os assistentes sociais.

Hoje, como deputado, Renato Câmara defende o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a ampliação do acesso às políticas públicas por meio de leis, emendas e fiscalização. “Trabalhar pelo próximo é o que nos une. O assistente social atua na ponta; eu atuo na construção das garantias. São caminhos diferentes, mas a mesma missão.”

Neste Dia do Assistente Social, a homenagem vem acompanhada de um compromisso renovado: fazer com que o trabalho desses profissionais continue sendo base de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais humana.