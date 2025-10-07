WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar em Três Lagoas recupera bicicleta elétrica roubada e apreende receptador

Três Lagoas – MS, no dia 7 de outubro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma bicicleta elétrica roubada e apreen...

07/10/2025 15h11
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Três Lagoas – MS, no dia 7 de outubro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma bicicleta elétrica roubada e apreenderam o receptador.

Nesta terça-feira, por volta das 0h30, uma guarnição de radiopatrulha do 2º BPM durante patrulhamento ostensivo no bairro Jardim Paranapungá, quando na rua Rui José da Costa, realizou a abordagem policial de 7 indivíduos em uma residência já conhecida como ponto de tráfico de drogas, onde ao realizarem a checagem de uma bicicleta elétrica que se encontrava na posse de um adolescente de 17 anos, constataram que a bicicleta havia sido roubada no dia 10 de setembro, por 2 indivíduos que de posse de uma arma de fogo abordaram a vítima no cruzamento da rua José Hamilcar Congro Bastos, com a rua Marcílio Dias.

Diante o fato após receber voz de apreensão por receptação o adolescente infrator foi apresentado na Delegacia de Polícia, juntamente com a bicicleta recuperada.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Denuncie!  O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737ou3919-3738. 

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!

