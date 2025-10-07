Sessão Solene de entrega da Comenda das Nações Amigas acontece amanhã na Alems

A Assembleia Legislativa realiza amanhã, 8, no Plenário Júlio Maia, a partir das 19 horas, a sessão solene de outorga da Comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul, em alusão à Festa das Nações Amigas, inclusa no Calendário Oficial de Eventos do Estado pela Lei Estadual 6.043/2023.

Proposta pelo deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), autor da Resolução 35/2025, a honraria é composta por diploma e medalha, e homenageia pessoa natural ou moradora no estado que se destaca pelos bons e relevantes serviços prestados à sua comunidade e ao meio sociocultural do Estado. Fazem parte as nações Japonesa, Libanesa, Portuguesa, Boliviana, Paraguaia, Italiana e Espanhola.

O evento é aberto ao público e imprensa, e será transmitido pelos canais oficiais da Alems.