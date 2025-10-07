PMMS participa da 1ª Corrida do Asilo São José dentro da Operação Virtude

Corumbá (MS)- Na manhã deste domingo, 05 de outubro, aPolícia Militar de Mato Grosso do Sulesteve presente na1ª Corrida do Asilo São José, realizada em Corumbá, garantindo o policiamento e a segurança dos participantes desde o início do evento.

A ação integra as atividades daOperação Virtude, desenvolvida pela PMMS durante todo o mês de outubro. Por meio dessa operação, a Polícia Militar buscacoibir e apurar crimes contra idosos, cumprir mandados judiciais, aumentar a percepção de segurança e combater todas as formas de violência— sejamfísica, psicológica, financeira ou por negligência.

A participação da corporação na corrida reforça o compromisso institucional com aproteção da pessoa idosa, promovendo valores comorespeito, empatia e solidariedade, além de fortalecer os laços entre a Polícia Militar e a comunidade.