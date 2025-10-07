DOF apreende quase 500 celulares em compartimentos ocultos de carreta bitrem

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta segunda-feira (6), na MS-379, em Dourados, 482 aparelhos de telefone celular de origem estrangeira que eram transportados em compartimentos ocultos de uma carreta bitrem Scania. Um homem de 42 anos foi preso em flagrante.

Durante patrulhamento pela rodovia entre Dourados e Laguna Carapã, nas proximidades da Usina São Fernando, os policiais receberam informações de que uma carreta com destino ao Estado de São Paulo estaria transportando produtos ilícitos.

Em diligências, o veículo com as mesmas características foi localizado e abordado. O condutor apresentou versões contraditórias sobre o motivo da viagem. Durante vistoria minuciosa, os militares encontraram compartimentos ocultos nas caçambas e na cabine da carreta, onde estavam escondidos os celulares.

O motorista afirmou que pegou a carga em Ponta Porã e levaria até Presidente Prudente (SP), onde receberia R$ 9.500 pelo transporte.

Os produtos apreendidos foram avaliados em aproximadamente R$ 1,3 milhão e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Tempestade no Oeste III, em conjunto com o Exército Brasileiro.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.