Polícia Civil - MS

Polícia Civil incinera 11,5 toneladas de drogas em Ponta Porã

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia Especializada de Repress...

07/10/2025 14h05
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
 A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira-DEFRON, realiza nesta terça-feira (7), a incineração de 11,5 toneladas de drogas. A destruição do entorpecente ocorre no âmbito da Operação Protetor – DEFRON-PCMS/SEJUSP-MS/CGFRON/DIOP/SENASP-MJSP.

A queima teve início às 8h, em uma empresa de armazenamento de grãos. Foram incineradas maconha, skunk e haxixe.

Esta é a décima segunda incineração de drogas realizada pela DEFRON em 2025, totalizando 147,9 toneladas de entorpecentes destruídos no ano. A eliminação dessa grande quantidade de drogas representa um prejuízo significativo ao crime organizado, enfraquecendo as estruturas das organizações criminosas que atuam na região de fronteira.

A DEFRON mantém um canal aberto para denúncias anônimas pelo telefone (67) 99633-7982. O sigilo é garantido, e o serviço funciona 24 horas por dia.

