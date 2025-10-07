WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar realiza palestra educativa para estudantes da rede Estadual de Ensino em Corumbá

Corumbá (MS) – Na manhã de segunda-feira, 6 de outubro, o 6º Batalhão de Polícia Militar, por meio do Tenente Perseu, realizou uma palestra voltada...

07/10/2025 14h05
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Corumbá (MS) – Na manhã de segunda-feira, 6 de outubro, o 6º Batalhão de Polícia Militar, por meio do Tenente Perseu, realizou uma palestra voltada aos estudantes do 7ª e 8ª séries da Escola Estadual Octacílio Faustino da Silva, em Corumbá.

A atividade abordou temas de grande relevância social, como a legislação aplicada ao menor infrator, as formas de ingresso na carreira militar e o papel da Polícia Militar na sociedade. O encontro teve como objetivo promover a aproximação entre a instituição policial e a comunidade escolar, reforçando valores como responsabilidade, cidadania e respeito às leis.

Durante a palestra, os alunos tiveram a oportunidade de interagir com o policial militar, tirando dúvidas e compreendendo melhor o funcionamento das leis e a importância de fazer escolhas conscientes para o futuro.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul destaca que ações como esta são fundamentais para fortalecer o vínculo entre a PM e a juventude, além de contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com o bem comum.

