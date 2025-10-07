WhatsApp

DOF localiza entreposto de contrabandistas e apreende 17 veículos carregados com materiais ilegais

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta segunda-feira (6), no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã,...

07/10/2025 13h02
Por: Redação
Fonte: DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta segunda-feira (6), no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, 17 veículos carregados com materiais de contrabando e descaminho. Na ação, 14 pessoas — sendo 12 homens e duas mulheres — foram presas em flagrante.

Durante patrulhamento pela MS-164, zona rural do município, os militares receberam informações de que diversos veículos estariam escondidos nas proximidades de uma chácara no assentamento.

Em diligência ao local, os policiais localizaram o imóvel e iniciaram a abordagem. Diversas pessoas tentaram fugir a pé e com os veículos em meio à vegetação. No primeiro ponto, foram apreendidos dez automóveis e nove pessoas foram presas.

Com o apoio de uma segunda equipe do Departamento, do helicóptero Harpia do DOF e policiais da CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo), outros sete veículos foram encontrados em um canavial próximo, onde cinco pessoas também foram detidas.

Durante entrevista, os detidos informaram que pegaram as mercadorias em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levariam até Campo Grande. Todos disseram trabalhar como “freteiros”.

Ao todo, foram apreendidos 11.550 pacotes de cigarros, 137 pneus de diversos tamanhos, 160 cigarros eletrônicos, 175 essências de narguilé, além de perfumes e eletrônicos.

Os autores e os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 1,4 milhão, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Tempestade no Oeste III, em conjunto com o Exército Brasileiro.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.

