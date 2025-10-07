Polícia Civil apreende mais de meio quilo de drogas enterradas em terrenos baldios em Chapadão do Sul

Na noite desta segunda-feira (6), a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Polícia Civil de Chapadão do Sul realizou nova ação que resultou na apreensão de mais de meio quilo de drogas enterradas em terrenos baldios, durante o prosseguimento das investigações que haviam levado à prisão de três pessoas por tráfico de drogas na semana anterior.

As diligências ocorreram na região do bairro Parque dos Eucaliptos, onde, após buscas em áreas próximas à residência dos investigados, os policiais encontraram duas porções de crack (214,6g) e uma porção de cocaína (350,3g), enterradas e embaladas em sacolas plásticas e fita adesiva — método comumente utilizado por traficantes para ocultar entorpecentes e dificultar a ação policial.

Os suspeitos permanecem presos preventivamente em decorrência das investigações anteriores, e o inquérito policial segue em andamento para identificar outros possíveis envolvidos na rede criminosa.

A Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul reafirma seu compromisso com o enfrentamento ao tráfico de drogas e reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone (67) 3562-1210, com total sigilo garantido.