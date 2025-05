Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicleta furtada e apreende dois por receptação

Três Lagoas/MS, no dia 14 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma motocicleta furtada e apreenderam dois adolescentes por receptação.

Nesta quarta-feira, por volta das 18h, uma guarnição de Radiopatrulha do 2º BPM deslocaram na rua Dom Bosco, no bairro Vila Piloto, para verificar informações sobre a localização de um veículo oculto em meio a vegetação em um terreno baldio, onde durante consulta nos sistemas policiais constataram que a motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI, de cor cinza, havia sido furtada na cidade de Ilha Solteira / SP, no dia anterior. Em diligências no bairro os policiais vieram a localizar dois adolescentes (de 15 e 16 anos) que durante entrevista relataram que estariam trafegando com a motocicleta e ao avistarem a viatura policial a abandonaram.

Ante os fatos os adolescentes infratores foram encaminhados até a Delegacia de Polícia, onde foram entregues a autoridade de polícia judiciaria juntamente com o veículo recuperado.

Foto: Divulgação/PM - MS

