PM - MS

Polícia Militar prende autor por tráfico de drogas em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na tarde dessa segunda-feira (06/10), por volta das 17h, a equipe deForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou uma aç...

07/10/2025 13h02
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Paranaíba (MS) – Na tarde dessa segunda-feira (06/10), por volta das 17h, a equipe deForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou uma ação que resultou na prisão de um indivíduo por tráfico de drogas e na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes.

Durante patrulhamento pela Rua Joaquim Murtinho, região alvo de denúncias relacionadas ao comércio de drogas, os policiais visualizaram um suspeito que, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir e dispensar um invólucro no chão. Ele foi alcançado e submetido a busca pessoal, sendo localizada porção de maconha e certa quantia em dinheiro.

Na área dos fundos da residência, os policiais encontraram aindameio tablete de maconha (aproximadamente 242 g), além de outro invólucro da mesma substância arremessado durante a tentativa de fuga. Um segundo indivíduo que se encontrava no local foi abordado e confirmou ser usuário, relatando que pretendia adquirir droga.

Em continuidade à ocorrência, foi realizada busca domiciliar, sendo apreendidosum tablete inteiro de maconha, uma balança de precisão e uma faca com resquícios da substância.

Diante dos fatos, os envolvidos e todo material apreendido foram encaminhados àDelegacia de Polícia Civilpara as providências cabíveis. Ressalta-se que ambos foram informados de seus direitos constitucionais e não apresentavam lesões corporais aparentes.

A Polícia Militar reforça seu compromisso no combate ao tráfico de drogas, garantindo mais segurança e tranquilidade à população de Paranaíba.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM –
